Tesla possède-t-elle toujours ses Bitcoins après ses mouvements récents ?

Alors qu'Arkham Intelligence avait annoncé que les adresses qui contenaient les Bitcoins (BTC) de Tesla avait été vidée le 15 octobre, la plateforme d’analyses de données a tenu à apporter quelques précisions.

Dans une mise à jour publiée ce mardi, la société a indiqué qu'elle avait pris le temps d'analyser en profondeur les dernières opérations de Tesla.

💡 Suivez notre guide pour acheter du Bitcoin en toute simplicité

« Nous pensons que les mouvements de portefeuille de Tesla que nous avons signalés la semaine dernière étaient en réalité des rotations de portefeuille avec les Bitcoins toujours détenus par Tesla, » explique Arkham Intelligence dans un post publié sur X.

𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘: 𝗧𝗘𝗦𝗟𝗔 𝗕𝗜𝗧𝗖𝗢𝗜𝗡 𝗪𝗔𝗟𝗟𝗘𝗧𝗦

We believe that the Tesla wallet movements that we reported on last week were wallet rotations with the Bitcoin still owned by Tesla.

Tesla moved their entire balance of 11,509 BTC ($776.9M) to new wallets. pic.twitter.com/aWeHrwjo22

— Arkham (@ArkhamIntel) October 22, 2024