Selon un cadre de Bitwise, le Bitcoin (BTC) pourrait atteindre 92 000 dollars en cas de victoire de Donald Trump

Le Bitcoin (BTC) à 92 000 dollars ? C'est ce que prédit Jeff Park, responsable des stratégies alpha de Bitwise, dans le cas où Donald Trump venait à remporter les élections présidentielles américaines prévues le 5 novembre prochain.

Sur X, Jeff Park a expliqué pourquoi il pensait que le cours du Bitcoin pouvait s'envoler en cas de victoire du candidat républicain :

Charting $BTC price against Trump’s odds (via @Polymarket) from 8/15 to 10/20 reveals some wild swings—particularly when Harris and Trump took turns leading. By applying merger arb-style probability math, I project a Trump victory could push BTC to ~$92,000

Take that as you will pic.twitter.com/OGy8M3Vju1

— Jeff Park (@dgt10011) October 22, 2024