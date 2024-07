Lors de son intervention à Bitcoin 2024, Donald Trump a promis qu'en cas d'élection, il virerait Gary Gensler dès sa prise de fonction. Pour sa part, Tyler Winklevoss souhaite que le futur président de la SEC soit connu avant les élections.

Donald Trump entend virer Gary Gensler dès sa prise de fonctions

Alors que le mandat de Gary Gensler comme président de la Securities and Exchange Commission (SEC) se termine théoriquement au printemps 2026, l’intéressé pourrait voir ce délai écourté en cas de victoire de Donald Trump. Et pour cause, lors de sa prise de parole à Nashville lors de la conférence Bitcoin 2024, le candidat Républicain a tenu des propos sans équivoques :

Laissez-moi le dire à nouveau : dès le premier jour, je virerais Gary Gensler. Je nommerai un président de la SEC qui croit que l’Amérique devrait construire le futur et non bloquer le futur comme ils le font.

Il est vrai que le président des États-Unis peut choisir qui placer à la tête de la SEC, à condition toutefois que le choix soit validé par le Sénat.

Juste avant les propos ci-dessus, Donald Trump promettait la fin des attaques ciblées contre l’écosystème crypto :

« Je jure que les persécutions et la militarisation contre votre industrie prendront fin tant que je serais dans le bureau ovale. »

De son côté, Tyler Winklevoss estimait plus tôt sur X que le nom du prochain président de la SEC devrait être connu au plus tôt.

Un choix connu avant l’élection ?

Selon le cofondateur de l’exchange de cryptomonnaies Gemini, connaître le nom du futur président de la SEC avant l’élection présidentielle pourrait permettre aux Américains de faire un choix plus éclairé :

Il faudrait exiger, entre autres, de savoir qui sera le prochain président de la SEC avant de se diriger vers les urnes. C’est l’enjeu principal, et c’est ainsi que vous rendez la crypto bipartite. Plus besoin de deviner. Plus besoin d’espérer. Plus de surprise. Notre industrie ne devrait tolérer aucune possibilité de répétition des 4 dernières années. Nous avons besoin de changements tangibles et d’une preuve de votre engagement à traiter notre industrie de manière équitable et de bonne foi à l’avenir.

Tandis qu’il avait été invité à une table ronde sur la crypto à la Maison-Blanche avec son frère Cameron, Tyler Winklevoss explique que cette invitation a été annulée dès qu’ils ont pris position en faveur de Donald Trump. Selon lui, il s’agit là « d’un faux engagement qui ne sert qu’à créer une chambre d’écho dénuée de sens ».

Avec le retrait de Joe Biden au profit de Kamala Harris, les cartes de la course à la Maison-Blanche s’en trouvent rebattues. Ainsi, les résultats du 5 novembre prochain permettront d’y voir un peu plus clair quant à la position des États-Unis vis-à-vis de l’écosystème pour les 4 prochaines années.

Pour sa part, le Bitcoin (BTC) s’échange à 68 000 dollars environ lors de l’écriture de ces lignes.

Sources : YouTube, X

