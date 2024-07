Quelques mois après le lancement de son Ledger Stax, le premier portefeuille Web3 à écran tactile sécurisé, Ledger annonce l'arrivée de son nouveau modèle, le Ledger Flex. Proposé à 249,99 €, ce portefeuille se positionne entre les populaires Ledger Nano S Plus et X et le haut de gamme Ledger Stax. Présentation du dernier hardware wallet de la licorne française.

Le Ledger Flex est désormais accessible

Quelques mois après avoir commencé à expédier ses Ledger Stax, le premier portefeuille Web3 disposant d'un écran entièrement tactile et sécurisé, Ledger vient d'annoncer la sortie de Ledger Flex, son petit dernier.

Moins onéreuse que le Ledger Stax, mais davantage que les désormais célèbres Ledger Nano S Plus et X, le Ledger Flex est commercialisée à un tarif de 249,99 €.

Concrètement, ce nouveau portefeuille matériel de la licorne française présente de nombreuses similitudes avec le modèle Stax : compatible avec plus de 50 wallets, plus de 1 000 cryptomonnaies, avec les tokens non fongibles (NFT), et peut être utilisé avec les principaux systèmes d'exploitation, c'est-à-dire Windows, macOS, Ubuntu, Android et iOS.

👛 Découvrez notre sélection des meilleurs portefeuilles pour sécuriser vos cryptomonnaies en 2024

Là où la différence va donc se jouer, c'est du côté matériel : le Ledger Flex dispose d'un écran de 2,84", là où le Ledger Stax va présenter un écran tactile de 3,9", qui plus est sur le premier écran tactile E Ink® incurvé au monde.

À gauche, le modèle Flex de Ledger, à droite, le Stax

En somme, une version plus compacte et donc plus facile à transporter que le modèle Stax. « Malgré sa taille réduite, le Ledger Flex ne fait aucun compromis sur les principales caractéristiques de sécurité qui définissent les produits Ledger, » précise la documentation du produit.

Le nouveau Ledger Flex peut d'ores et déjà être commandée depuis le site de Ledger et peut être achetée chez divers revendeurs.

Ledger Flex : plus petit, moins cher, mais tout autant sécurisé 🔒

Vous souhaitez découvrir le Ledger Flex plus en détail ? Visionnez notre unboxing 👇

Source : Ledger

