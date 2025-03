Trezor en danger ? Ledger dévoile une faille critique dans ses wallets

Le fabricant de hardware wallets Trezor a récemment corrigé une vulnérabilité critique dans ses modèles Safe 3 , suite à une découverte faite par son concurrent direct, Ledger. Cette faille, localisée au niveau du microcontrôleur de ces appareils, aurait pu permettre à des attaquants sophistiqués de contourner certaines mesures de sécurité et, potentiellement, d’accéder à des données sensibles.

Trezor : Une attaque par « voltage glitching »

La vulnérabilité identifiée par Ledger sur le modèle 3 de Trezor reposait sur une technique appelée « voltage glitching ». Cette méthode permet à un attaquant d'induire des erreurs dans le microcontrôleur du dispositif, en modifiant de manière précise l’alimentation électrique. En exploitant cette faille, il devenait possible de contourner les contrôles d'intégrité du firmware et d'exécuter un code malveillant sur l'appareil.

Ledger Donjon, l'unité de recherche en cybersécurité de Ledger, a publié ses résultats tout en saluant les efforts de Trezor pour renforcer la sécurité de ses produits. Charles Guillemet, le CTO de Ledger, a commenté la situation :

« Renforcer la sécurité de l'ensemble de l'écosystème est essentiel pour favoriser une adoption plus large des cryptomonnaies ».

Trezor réagit avec une mise à jour de sécurité

Face à cette découverte, Trezor a rapidement réagi en publiant une mise à jour de sécurité pour ses wallets Safe 3 et Safe 5, ce dernier partageant la même puce. Toutefois, l’entreprise a indiqué que cette correction ne pouvait pas être appliquée via une simple mise à jour logicielle, suggérant que le problème était plus profond et impliquait des limitations matérielles.

Dans une déclaration officielle, Trezor a assuré que les fonds des utilisateurs étaient en sécurité et qu'aucune action immédiate n'était requise de leur part. L’entreprise a également rappelé que l’achat de clés Trezor via des sources officielles reste la meilleure pratique pour éviter tout risque d’altération au cours de la chaîne d'approvisionnement.

Bien que Trezor ait réussi à colmater cette brèche, cette affaire rappelle une réalité incontournable du monde de la cybersécurité, aucune solution n'est totalement invulnérable. Les wallets matériels, bien qu’offrant un niveau de protection élevé, restent exposés à des attaques physiques avancées, surtout si un attaquant parvient à accéder à l'appareil.

Ironiquement, la société Ledger elle-même n’est pas exempt de failles. L’entreprise a connu plusieurs incidents de sécurité, notamment en 2023 lorsqu'un hacker a compromis sa bibliothèque de connexion, permettant de dérober 484 000 dollars en cryptos. De même, en 2020, une fuite massive de données personnelles avait exposé les adresses mail et physiques de 270 000 clients de Ledger.

