Comment acheter du Bitcoin (BTC) avec Ledger ?

Au rythme de la démocratisation des portefeuilles Ledger auprès des investisseurs en cryptomonnaies, l’entreprise française propose de plus en plus de nouvelles fonctionnalités. Aujourd’hui, il est possible d'acheter du Bitcoin et des cryptomonnaies directement depuis Ledger Live, le tableau de bord de votre portefeuille. Voyons ensemble comment acheter du Bitcoin avec Ledger.

Est-ce possible d'acheter du Bitcoin (BTC) avec Ledger ?

Acheter du Bitcoin (BTC) est une chose, le conserver en sécurité en est une autre. Dans ce domaine, la licorne française Ledger s’est imposée en tant que référence mondiale avec plus de 6 millions de portefeuilles physiques vendus en 2022. Plus communément appelés « clés Ledger », ces portefeuilles permettent de stocker du Bitcoin et d’autres cryptomonnaies en toute sécurité.

Depuis 2022, Ledger a amélioré son offre en la rendant plus simple, sûr et rapide. Désormais, il n'est plus nécessaire de passer par une plateforme d'achat de cryptomonnaies tierce pour acheter du Bitcoin, puisqu'il est possible de le faire directement depuis Ledger.

Tout se passe sur Ledger Live, le tableau de bord des appareils Ledger. Cette application est disponible sur ordinateur et sur mobile. Dans la suite de ce guide, voyons ensemble comment procéder à l'achat de Bitcoin sur Ledger Live via ces deux options.

Pour acheter du Bitcoin avec Ledger, il faudra ouvrir l'application Ledger Live sur votre ordinateur. Dans le menu situé sur la gauche de votre écran, rendez-vous dans l'onglet « Buy and Sell ». Cliquez ensuite sur « Compare providers » pour procéder à votre achat de Bitcoin.

Figure 1 : Menu d'achat de cryptomonnaies via Ledger

La fenêtre qui s'ouvre vous demande de sélectionner la monnaie fiduciaire que vous souhaitez utiliser. Sélectionnez l'euro dans le menu déroulant et renseignez le montant d'achat désiré. Vérifiez que la cryptomonnaie choisie est bien le Bitcoin (BTC), puis cliquez sur « Confirm amount ».

Une fois que vous avez sélectionné votre pays de résidence parmi la liste déroulante, vous devez choisir la méthode de paiement que vous souhaitez utiliser pour procéder à l'achat de BTC depuis Ledger Live. Plusieurs options s'offrent à vous : soit vous réalisez un transfert bancaire (cela peut prendre plusieurs jours), soit vous payez en utilisant votre carte bancaire. Notez que les frais sont de 1,7 % pour la première option et 4,5 % pour la seconde.

Figure 2 : Options de paiement sur Ledger Live

Sachez également que le paiement par carte bancaire est facilité grâce à Google Pay et Apple Pay. Choisissez l'une des options ci-dessus et cliquez sur « Find eligible providers ». En effet, Ledger ne supporte pas nativement les paiements et passe par un fournisseur tiers. Parmi ceux-ci, vous retrouvez Transak, Ramp ou encore MoonPay. Optez pour le moins cher et suivez les instructions qui s'affichent sur votre écran.

Dans la majorité des cas, vous devez renseigner une adresse e-mail et vous êtes redirigé vers le site du fournisseur de service de paiement. Une fois que votre paiement est validé, vous recevez une notification de la part de Ledger. Patientez durant le traitement de votre demande et vos BTC s'afficheront directement dans votre solde sur Ledger Live.

Si vous souhaitez utiliser votre smartphone pour acheter du Bitcoin avec Ledger Live, la démarche sera sensiblement similaire. Ouvrez l'application et cliquez sur le bouton en bas au centre de l'interface, puis sur « Acheter ». Pour la suite, la fenêtre qui s'ouvre est la même que celle de la figure 1. Suivez les étapes mentionnées plus haut dans cet article et vous obtiendrez également du Bitcoin sur votre clé Ledger.

? Découvrez notre tutoriel vidéo complet pour configurer et utiliser votre Ledger :

Pourquoi utiliser Ledger pour stocker ses bitcoins ?

La raison principale du choix d'un portefeuille Ledger est simple : la sécurité. Les histoires de pertes ou de vols d'actifs numériques sont très nombreuses dans cet écosystème et il est primordial de s'en prémunir. Indéniablement, Ledger est l'une des solutions les plus sécurisées pour se protéger des risques d'attaques, de piratage, de vol ou de faillite d'une plateforme centralisée comme FTX.

Pour comprendre cela, il faut savoir que les portefeuilles de stockage de cryptomonnaies sont composés de deux éléments : la clé publique (celle que tout le monde peut connaître) et la clé privée (celle que vous seul devez connaître et qui permet d'accéder à vos cryptomonnaies).

Dans le cas d'une plateforme d'échange centralisée, le portefeuille utilisé est dit « custodial ». En d'autres termes, la gestion de la clé privée ne vous incombe pas et repose sur la plateforme, qui a donc entièrement la main sur vos cryptomonnaies. En cas de faillite de l'entreprise, comme l'écosystème des cryptomonnaies l'a déjà connu à plusieurs reprises, vous risquez de perdre l'accès à celles-ci.

Ensuite, il existe les portefeuilles dits « non-custodial ». À l'inverse, c'est vous qui détenez votre clé privée et qui avez donc la pleine possession des cryptomonnaies qui y sont stockées. Les portefeuilles de Ledger entrent justement dans cette catégorie. Bien que vous avez la responsabilité de la conservation de cette clé, vous écartez une majorité des risques de piratages ou de vols de vos crypto-actifs.

