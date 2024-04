Jusqu'à 50 $ en Bitcoin offerts pour l'achat d'un portefeuille Ledger – Offre exclusive valable une semaine

Du 9 au 16 avril, bénéficiez d'une offre exclusive pour l'achat d'une clé Ledger ou d'un CryptoTag. Pendant une durée limitée, acheter un portefeuille Ledger ou un CryptoTag vous permet de recevoir gratuitement de 10 à 50 dollars en Bitcoin (BTC). Comment profiter de cette offre ?

Profitez d'un bonus pouvant aller jusqu'à 50 $ pour l'achat d'un portefeuille Ledger

Envie de profiter sereinement du bull run ? Gardez vos cryptomonnaies en sécurité avec un portefeuille Ledger Nano X ou un Ledger Nano S Plus et profitez d'un bonus pouvant aller jusqu'à 50 dollars pour l'achat d'un produit Ledger.

Cette offre n'est valable que pour une durée limitée à l'occasion du halving Bitcoin de 2024. Elle débute dès aujourd'hui, mardi 9 avril, et prendra fin le 16 avril prochain.

Voici les bonus en Bitcoin que vous recevrez lors de l'achat d'un portefeuille sur Ledger.com :

50 $ en Bitcoin pour l'achat d'un Ledger Duo Bundle ;

; 40 $ en Bitcoin pour l'achat d'un pack Ledger Nano X + Ledger Recover ;

30 $ en Bitcoin pour l'achat d'un Ledger Nano X ;

; 20 $ en Bitcoin pour l'achat d'un Ledger Nano S Plus ;

10 $ en Bitcoin pour l'achat d'un CryptoTag.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies

Le Ledger Nano S Plus est le produit d'entrée du fabricant. Il vous permet de sécuriser plus de 5 500 cryptos, dont Bitcoin et Ethereum, mais aussi vos tokens non fongibles (NFT). Le Ledger Nano X constitue le modèle plus évolué, notamment grâce à sa fonctionnalité Bluetooth qui évite de devoir s'encombrer d'une liaison filaire, mais qui permet aussi de le relier à votre smartphone.

Les portefeuilles Ledger sont ce que l'on appelle des « hardware wallets ». Contrairement aux portefeuilles logiciels qui sont des applications installées sur des ordinateurs ou des appareils mobiles et sont donc potentiellement vulnérables aux attaques en ligne, un hardware wallet conserve les clés privées hors ligne, ce qui réduit considérablement les risques de piratage ou de vol.

👉 Découvrez notre guide sur le Ledger Nano S Plus et ses fonctionnalités

Posséder un hardware wallet comme un Ledger, fabricant leader de son secteur, offre une solution sécurisée et pratique pour stocker et gérer des cryptomonnaies, en réduisant les risques associés à la détention de ces actifs numériques.

