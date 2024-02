Étudiants : 40 000 € à gagner lors du hackathon H-W3B 2024 afin de financer votre projet blockchain

Sia Partners annonce le retour de son Hackathon H-W3B à Paris, centré sur le Web3 et la blockchain. En partenariat avec Tezos et d'autres acteurs majeurs, cet événement offre aux étudiants et jeunes diplômés l'opportunité de relever des défis passionnants lors d'un hackathon de 48 heures afin de gagner un prix de 40 000 € ou encore, peut-être, la chance d'être incubés pour développer leur projet Web3.

H-W3B 2024 : ne manquez pas le prochain hackathon Blockchain & Web3 organisé par Sia Partners

Sia Partners, un cabinet de conseil en management réputé pour son approche novatrice, annonce avec enthousiasme le lancement de la 2e édition de son Hackathon H-W3B 2024 à Paris, centré sur le Web3 et la blockchain. Cette initiative s'inscrit dans la continuité de l'engagement de Sia Partners à encourager l'innovation et à soutenir les talents émergents.

L'événement, dont Cryptoast est partenaire, se déroulera du 22 au 24 mars 2024 au siège de Sia Partners à Paris. Il offrira aux étudiants et jeunes diplômés l'opportunité de se plonger dans les défis passionnants du Web3 et de la blockchain lors d'un hackathon d'une durée de 48 heures.

En partenariat avec Tezos (XTZ) et d'autres acteurs majeurs de l'écosystème, dont Bpifrance, Casino, Binance, Ledger, The Sandbox, Kramer Levin et METAV.RS, Sia Partners vise à catalyser l'innovation et à promouvoir l'excellence chez les jeunes talents.

« Chez Sia Partners, nous croyons fermement que le Web3 est une révolution qui redéfinit les fondements de l'internet. En organisant ce hackathon avec des acteurs clés de l'écosystème, nous sommes fiers de contribuer à la construction de cet univers avec les talents de demain. » Justine Destobbeleire, directrice de Sia Partners

La première édition du Hackathon H-W3B, qui s'est tenue en avril 2023 à Paris, a connu un franc succès avec la participation de plus d'une centaine de participants répartis en 17 équipes.

Les projets alors présentés avaient abordé une variété de problématiques allant de la confidentialité des transactions financières à la traçabilité alimentaire en passant par le commerce d'énergie renouvelable. Une diversité de secteurs et de compétences qui témoigne de l'ampleur des opportunités offertes par le Web3 et la blockchain.

40 000 € à gagner pour faire fleurir votre projet Web3

Fort du succès de la 1re édition, Sia Partners étend son initiative en lançant une ligue des hackathons dans 5 grandes villes prestigieuses, dont Luxembourg, New York, Dubaï, Paris et Londres, avec une grande finale prévue à l'automne 2024. Cette expansion témoigne de l'ambition de Sia Partners de créer un écosystème mondial d'innovation et de collaboration.

Pour l'édition qui se déroulera à Paris, les participants auront l'opportunité de remporter des prix alléchants, y compris un prix de 40 000 € sous forme de XTZ, la cryptomonnaie de Tezos.

Date & Lieu : 22-24 mars 2024 – Sia Partners, 21, rue de Berri, 75008 Paris ;

Prix : 40 000 € de cashprize (en équivalent XTZ) ;

Cible : étudiants ou jeunes diplômés de moins de 2 ans ;

Coorganisateurs : Sia Partners, Bpifrance, Casino, Binance, Ledger, The Sandbox, Kramer Levin, METAV.RS ;

Lien d'inscription : https://sia-partners.typeform.com/hw3b-paris2024

De plus, les projets les plus prometteurs auront la possibilité d'être incubés, offrant ainsi aux participants la possibilité de concrétiser leurs idées et de contribuer à façonner l'avenir du Web3 et de la blockchain.

Suite au hackathon de l'année dernière, Ecoeasier, un projet utilisant la technologie de la blockchain afin de favoriser l’utilisation des énergies renouvelables, a eu l'opportunité d'être incubé au sein de Station F, le plus grand campus de startups au monde et situé à Paris.

Une incubation qui lui a permis de se développer dans les meilleures conditions, puisque la startup s'emploie aujourd'hui à développer un whitepaper conforme au règlement MiCA.

« Le hackathon a été un véritable catalyseur pour la concrétisation de notre projet Ecoeasier. Grâce à cet évènement, nous avons acquis une compréhension approfondie de l'écosystème blockchain; qui a été cruciale pour le développement de notre projet, nous permettant de transformer une idée conceptuelle en un produit fonctionnel, alors même que nous partions de zéro. Les retours et conseils du jury ont été d'une grande valeur, nous guidant ainsi vers des améliorations significatives dans la conception et la réalisation de notre solution. » Ecoeasier

Notez que si vous souhaitez participer à l'édition 2024 de H-W3B Paris, vous devrez faire partie d'une équipe composée de 3 personnes minimum et de 7 maximum.

Source : communiqué de presse

