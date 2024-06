Web3 Leaders Forum : penser la blockchain de demain à l'échelle européenne

Le Web3 Leaders Forum revient pour sa 4e édition à Bruxelles le 10 juillet, réunissant entrepreneurs, décideurs et experts pour explorer l'écosystème blockchain, notamment en prévision du règlement MiCA. Organisé par l'Adan, principale association européenne du Web3, le Web3 Leaders Forum se présente désormais comme un évènement incontournable pour penser la blockchain à l'échelle européenne.

Le Web3 Leaders Forum, rendez-vous désormais incontournable réunissant les acteurs qui façonnent l'industrie blockchain de demain, s'apprête à poser ses valises à Bruxelles à l'occasion de sa 4e édition qui se déroulera le 10 juillet prochain.

Organisé par l'Adan, la principale association des professionnels du Web3 en France et en Europe qui regroupe plus de 200 membres, le Web3 Leaders Forum rassemble chaque année entrepreneurs, décideurs publics et responsables afin d'effectuer un tour d'horizon de l'écosystème blockchain et penser le Web3 de demain.

Une initiative particulièrement bienvenue à l'approche du règlement MiCA, dont la mise en place est prévue le 30 juin prochain. Comme le rappelle Faustine Fleuret, présidente de l'Adan, cette règlementation à échelle européenne marque un réel tournant pour l'activité blockchain européenne :

En réalité, lorsque le Web 3 Leaders Forum aura lieu, MiCA sera déjà un peu arrivé. En effet, le 30 juin prochain, une première partie de MiCA entre en application : les émetteurs de stablecoins devront se conformer aux obligations prévues pour eux, et les acteurs de marché (les PSAN / CASP) commenceront déjà à être impactés. Avant que MiCA entre en application dans son intégralité au 30 décembre.

Hormis l'aspect réglementaire qui se dessine à l'échelle européenne - d'ailleurs avec la participation proactive de l'Adan, des professionnels viendront apporter leur éclairage quant à la place de la blockchain à l'international (notamment Dimitrios Psarrakis de GBBC et Inbar Preiss de DL News, anciennement journaliste chez The Block).

Une question brûlante, à l'heure où chaque région du monde vient apporter un cadre à ce marché encore en pleine mutation.

Ainsi, le Web3 Leaders Forum se présente comme une occasion de réunir entreprises blockchain et législateurs afin de participer activement au dialogue entre toutes les parties prenantes :

Ce sera une édition particulière au sens où les acteurs se préparent actuellement à MiCA, et où - pourtant - des questions persistent. Or, selon les clarifications que nous attendons encore, cela pourrait revêtir des conséquences énormes pour les marchés. La rencontre des entreprises du secteur avec les décideurs et les législateurs, que le Forum facilitera, ne pourra être que bénéfique pour que chacun fasse valoir ses positions, ses points de vue, et que cela aide à la compréhension des enjeux qui se posent aux différentes parties prenantes.

Mais cette itération du Web3 Leaders Forum permettra bien sûr d'évoquer de nombreux autres sujets rythmant l'actualité du Web3, tels que la place de la finance décentralisée (DeFi) - et la décentralisation de la finance, la tokenisation, les tokens non fongibles (NFT), les investissements, la protection de la vie privée, le staking pour les professionnels et bien d'autres choses encore.

L'objectif ici est de porter l'ambition européenne concernant le Web3, qui s'inscrit dans une réelle volonté de transition numérique :

L'enjeu, c'est de réunir ce public hétérogène, lui permettre de dialoguer, et mettre tout le monde à jour sur ce qu'il s'est passé cette année et sur ce que l'on pourra attendre après les vacances d'été, tant s'agissant du développement du secteur, des tendances de marché que des avancées règlementaires. De partager la vision ambitieuse et positive que l'Adan porte pour le Web3 en Europe. D'associer tout le monde à cette transition numérique qu'impulse la crypto, et surtout celles et ceux qui ne pensent pas être concerné(e)s par ses opportunités.

Des intervenants de premier plan dans le secteur blockchain

Tout comme pour les précédentes éditions du Web3 Leaders Forum, les différents tours de table seront ponctués par l'intervention de personnalités clés de l'écosystème blockchain. Cette année, l'évènement rassemblera des acteurs de tous horizons, parmi lesquels :

Faustine Fleuret , présidente de l'Adan ;

, présidente de l'Adan ; Owen Simonin (Hasheur), PDG de Meria ;

(Hasheur), PDG de Meria ; Sébastien Borget , PDG et cofondateur de The Sandbox ;

, PDG et cofondateur de The Sandbox ; Claire Wells , CLO de Kiln ;

, CLO de Kiln ; Patrick Mollard , PDG de Fipto ;

, PDG de Fipto ; Pierre-Nicolas Hurstel , PDG et cofondateur d'Arianee ;

, PDG et cofondateur d'Arianee ; Akli Le Coq , Analyste cybersécurité - Référent cryptoactifs (COMCYBER-MI) ;

, Analyste cybersécurité - Référent cryptoactifs (COMCYBER-MI) ; Et bien d'autres encore.

En somme, un panel d'intervenants de renommée viendra animer le Web3 Leaders Forum afin de discuter des principaux sujets entourant la blockchain, tant du point de vue de la réglementation que de l'innovation - 2 axes d'ailleurs parfois indissociables.

Alors que la guerre réglementaire autour des cryptoactifs fait rage aux États-Unis à l'aune des prochaines élections, cet évènement sera l'occasion de clarifier la place de l'Europe dans le monde à ce sujet.

En parallèle de ces diverses interventions, des espaces seront également aménagés pour des séances de networking, pour se reposer ou encore pour échanger avec les autres participants. Enfin, notons que le Web3 Leaders Forum 2024 se déroulera au Sparks, soit à seulement quelques minutes à pied de l'EthCC, plus grand évènement européen autour d'Ethereum, de ses technologies sous-jacentes et de sa communauté.

À cette occasion, Faustine Fleuret rappelle que le Web3 Leaders Forum demeure ouvert à tous, ce qui vient justement compléter l'aspect plus « purement technique » de l'EthCC :

Même s'il évolue, le Web3 Leaders Forum reste fidèle à son contexte et ses objectifs. Son contexte, car dans le cadre de l'EthCC Week, le Web3 Leaders Forum est LE side event qui cible un public très éclectique et pas forcément expert : pouvoirs publics, institutionnels, non pure players du Web3, là où l'EthCC vise un public plutôt tech / dev. Des conférences et des contenus très complémentaires pour que, cette semaine là, tout le monde y trouve son compte, en quelque sorte.

L'évolution du Web3 Leaders Forum à l'aune de la réglementation européenne, avec Faustine Fleuret

Dans un premier temps, nous souhaiterions évoquer la façon dont évolue l'évènement : de manière générale, comment jugez-vous l'évolution du Web3 Leaders Forum ? Avez-vous des attentes particulières pour cette édition ou les futures ?

Il s'agit de la 4e édition du Web3 Leaders Forum et en effet, année après année, ce rendez-vous annuel a largement évolué. Il faut d'abord se rappeler que le Web3 Leaders Forum est une évolution de notre « Crypto & Finance Forum » qui s'est d'abord tenu sous ce nom en 2021 et en 2022. Pourquoi un tel rebranding à l'époque ? Car la réalité des usages du Web3 et des sujets que l'Adan traite au quotidien, et qui sont couverts lors du Forum, est bien plus large que le seul périmètre financier. Assister au Web3 Leaders Forum, c'est ainsi entendre parler de marchés, d'identité numérique, de gaming Web3, de réseaux sociaux décentralisés, etc. C'est, pour nous, l'opportunité de mettre en avant l'ensemble des applications et des acteurs de l'économie du Web3, et montrer à celles et ceux qui ne sont pas embarqué(e)s que toutes les industries peuvent se saisir de ces nouvelles technologies.

Cette année, le Web3 Leaders Forum prendra place au sein du complexe Sparks, à Bruxelles. Jusqu'ici, cet évènement dédié à l'évolution de la technologie blockchain se déroulait à Paris. Pourquoi ce changement géographique ?

Il faut effectivement noter la grande innovation de cette année : le Web3 Leaders Forum se tiendra pour la première fois à Bruxelles, après avoir pris ses quartiers à Paris (à la Maison de la Mutualité et au Palais Brongniart). Ce choix est cohérent avec l'Européanisation de l'Adan ces dernières années. Le champ d'action de l'Association a toujours été l'Europe (et pas seulement la France), en témoigne l'ensemble des chantiers européens que nous suivons (MiCA ayant été le premier d'entre eux, concomitant avec la création de l'Association en 2020) et dont un certain nombre seront traités lors du Forum. D'ailleurs, l'Adan est implantée à Bruxelles depuis la rentrée 2023 avec une EU Policy Officer à temps plein sur place.

D'ailleurs, avec ses plus de 200 membres, l'Adan se présente de plus en plus comme l'acteur de référence dans le dialogue entreprises - législateurs à l'échelle non plus seulement française, mais aussi européenne.

En conséquence de ce travail à l'échelon communautaire, l'Adan représente de plus en plus d'entreprises implantées dans toute l'Europe (et pas seulement en France). De plus, nous sommes extrêmement bien positionnés pour fédérer les entreprises étrangères cherchant à s'établir en Europe qui choisissent la France comme camp de base. Ce choix est également cohérent avec l'année particulière que l'Europe vit (avec le renouvellement du Parlement européen et de la Commission européenne) - et qui a son impact sur le secteur - et alors que la Belgique a assuré la Présidence du Conseil de l'UE tout ce premier semestre.

Afin de se conformer à son succès croissant, le Web3 Leaders Forum va-t-il se dérouler sous un nouveau format ? À quoi peuvent s'attendre les visiteurs ?

Une autre grande innovation cette année : ce n'est plus une scène unique, mais bien 3 espaces de conférence et de réseautage qui seront mis à disposition des participant(e)s. Ainsi, en plus de la traditionnelle main stage qui accueille des discussions de haut niveau, nous inaugurons 2 nouvelles tracks. La track « Web3 In Real Life » d'abord, car trop souvent la question que l'on nous pose reste « à quoi ça sert le Web 3 ? », sous-entendu « à part spéculer ? ». Des dizaines d'intervenant(e)s viendront ainsi présenter concrètement ce qu'ils proposent déjà aujourd'hui grâce aux technologies blockchain et aux crypto-actifs. Ce sera très interactif et didactique. L'« Investment track », quant à elle, sera dédiée à du contenu et des rencontres consacrés aux acteurs de l'investissement et à celles et ceux en recherche de financement.

Un dernier mot pour les lecteurs de Cryptoast ?

Toute la journée (de 9h à 18h), venez assister aux dizaines de panels et de présentations programmées, et lorsque vous aurez besoin d'une pause, profitez d'un vaste espace à disposition des participant(e)s vous permettant de réseauter, vous restaurer et travailler. Le petit-déjeuner, le déjeuner et le cocktail vous seront offerts. Une très belle journée à venir !

