« Finance & Blockchain : le début d'une nouvelle ère ? » – Retour sur une conférence majeure au cœur de Paris

Découvrez les temps forts de la récente conférence « « Finance & Blockchain : le début d'une nouvelle ère ? », qui a réuni les acteurs clés de l'industrie financière à Paris. Sous la direction de la Secrétaire d’État chargée du Numérique, Marina Ferrari, l'événement a mis en lumière l'engagement de la France dans l'innovation financière liée à la blockchain.

Tour d'horizon de la synergie entre la finance et la blockchain au cœur de Paris

Paris a récemment accueilli la première édition de la conférence « Finance & Blockchain : le début d'une nouvelle ère ? », un événement de premier plan qui a rassemblé près de 400 participants au centre de conférence du Ministère de l’Economie et des Finances.

Sous les auspices de la Secrétaire d’Etat chargée du Numérique, Marina Ferrari, cette rencontre a mis en lumière l'engagement de la France dans l'innovation financière liée à la blockchain.

L'événement, organisé par l’Association pour le Développement des Actifs Numériques (Adan), Bpifrance, la Caisse des Dépôts et l'Organisation de la Coopération Bancaire et Financière (OCBF), a été marqué par la présence de représentants de haut niveau, tant français qu'internationaux, issus du monde financier traditionnel, du secteur émergent du Web3, des fonds d’investissement et des instances gouvernementales.

Des partenaires provenant de l'écosystème blockchain, à l'instar de cube3, Ellipse Communications, Paris Blockchain Society ou encore Stéphanie Cabossioras, ont par ailleurs apporté leur vision lors de cet évènement visant à unifier le meilleur de la finance et du Web3.

Tous ont convergé vers un objectif commun : façonner l'avenir de la finance en France en prenant en compte les différents enjeux portés par la technologie de la blockchain.

👉 Retrouvez notre guide pour réaliser votre déclaration fiscale crypto auprès des impôts

Tour de table lors de la conférence « Finance & Blockchain : le début d'une nouvelle ère ? »

L'appel à la coopération lancé par Marina Ferrari en ouverture de la conférence a mis en lumière l'importance de l'alliance entre les acteurs traditionnels de la finance et les spécialistes de la blockchain pour maintenir l'avantage concurrentiel de la France dans le domaine de l'innovation financière.

Ainsi, selon elle, « il est crucial que se construise un dialogue constructif et des synergies entre les acteurs de la place pour que la France et l’Europe restent durablement attractives dans l’industrie financière. »

Une analyse partagée par Faustine Fleuret, Présidente et Directrice générale de l’Adan, qui a rappelé à quel point il était crucial « que se construise un dialogue constructif et des synergies entre les acteurs de la place pour que la France et l’Europe restent durablement attractives dans l’industrie financière. »

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Une vision commune pour une diversité d'acteurs

Les intervenants à la conférence, qu'ils représentent de grandes institutions financières internationales, des banques françaises, des acteurs majeurs de la blockchain ou des start-ups de l'écosystème français, ont partagé leur vision du futur financier à l'ère de la blockchain. Une ère aujourd'hui symbolisée par la récente approbation des ETF Bitcoin spot aux États-Unis ou encore par la tokenisation des actifs financiers, entre autres.

Faustine Fleuret a souligné que « le Web3 est l’avenir de la finance », tandis que Nadia Filali, Directrice de l’innovation et du développement à la Caisse des Dépôts, a affirmé que « la France fait le choix d’affirmer une volonté politique forte en faveur du Web3 et de structurer un écosystème dynamique, gage de confiance. »

Intervention de Faustine Fleuret, Présidente et Directrice générale de l’Adan

La conférence a également été l'occasion de souligner le soutien indéfectible des autorités publiques françaises et des institutions telles que Bpifrance et la Caisse des Dépôts à l'écosystème blockchain français.

Arnaud Caudoux, Directeur général adjoint de Bpifrance, a ainsi affirmé que « Bpifrance soutient l’écosystème blockchain français depuis plus de 10 ans et est plus que jamais convaincu de sa qualité et de son importance. »

👉 À l’approche du halving de Bitcoin (BTC), les actions des sociétés de minage chutent en Bourse

En définitive, la conférence « Finance & Blockchain : le début d'une nouvelle ère ? » a mis en exergue l'importance d'une collaboration continue entre la finance traditionnelle et le secteur de la blockchain pour favoriser l'innovation et maintenir la position de leader de la France dans ce domaine en pleine expansion.

Trade Republic : le moyen le plus simple d'acheter des cryptomonnaies

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : communiqué de presse

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.