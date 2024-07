France : Le Bitcoin arrive dans l'épargne retraite grâce à InterInvest

InterInvest, un groupe spécialisé dans la gestion et la distribution de solutions d'investissement, vient d'introduire une innovation majeure sur le marché français en permettant à ses clients d'investir dans le Bitcoin via leur plan d'épargne retraite (PER). D'autres cryptomonnaies sont également concernées.

Le Bitcoin débarque dans l'épargne retraite des Français

InterInvest, un groupe spécialisé dans la distribution et la gestion de solutions d’investissement, a annoncé que ses clients pouvaient désormais s'offrir du Bitcoin dans le cadre de leur plan d'épargne retraite.

Précisons qu'il s'agit là d'une première en France, le Bitcoin n'ayant jusque là été intégré dans aucun plan d'épargne retraite. Selon le communiqué d'Inter Invest, qui propose l'intégration du Bitcoin via son produit « Mon PER », 3 autres cryptomonnaies seront également disponibles pour être intégrées à cette forme d'épargne, à savoir le SOL de Solana, le BNB de Binance et l'Ether.

Concernant ces 3 cryptomonnaies, elles ne seront pas accessibles via VanEck, mais via 21Shares. Quelque soit la cryptomonnaie concernée, cette dernière pourra être intégrée au PER d'InterInvest via des ETN ou ETP propres à chaque cryptomonnaie.

Cela signifie que les clients d'InterInvest ne bénéficieront pas d'une exposition directe à ces cryptomonnaies, mais aux titres qui suivent leurs cours respectifs.

Cryptomonnaies disponibles dans le PER d'InterInvest et leurs ETN respectifs

Concernant VanEck, la société proposera une exposition au BTC via son « VanEck ETN Bitcoin ». Selon son propre site Web, cet ETN est garanti à 100 % par du véritable Bitcoin stocké dans un cold wallet hébergé chez Bank Frick & Co. AG.

🗞️ Dans l'actualité du BTC – Bitcoin 2024 : Donald Trump tiendra une conférence à Nashville à la fin du mois

Jean-Baptiste de Pascal, Directeur général Délégué du groupe Inter Invest, a précisé qu'il s'agissait là d'une manière de continuer à rendre accessibles les « actifs innovants » :

Concilier préparation à la retraite et diversification dans les actifs numériques est désormais possible. Cette initiative s'inscrit dans notre stratégie globale de démocratisation des actifs financiers innovants.

Une déclaration qui fait écho à celle Martijn Rozemuller, le PDG de VanEck Europe, qui a souligné que la volatilité actuelle du Bitcoin « reflète une phase de recherche de valeur, typique des actifs émergents, » et que la société était persuadée qu'il était « un actif innovant à long terme ».

Sources : InterInvest, VanEck

