ETF Solana (SOL) : malgré les rumeurs, VanEck confirme qu’ils sont toujours d’actualité

Après l’approbation des ETF Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) spot aux États-Unis, une part de la communauté souhaiterait voir des ETF Solana (SOL) arriver à leur tour sur le marché.

Si certains, comme BlackRock pour le moment, voient peu d’intérêt à lancer un tel produit, étant donné que les investisseurs institutionnels sont surtout intéressés par le Bitcoin, ce n’est pas le cas de tous les gestionnaires d’actifs. Ainsi, VanEck a ouvert le bal en devenant le premier gestionnaire de fonds à déposer sa demande auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) en juin dernier.

💡 Comment acheter du SOL de Solana ?

Toutefois, cette candidature a été remise en cause ces derniers jours, depuis que les formulaires 19b-4 ETF Solana de VanEck et de 21Shares n’apparaissent plus sur le site Web du Cboe, la bourse où ils doivent être cotés :

Forms 19b-4 for VanEck and 21Shares Solana ETFs appear to have been removed from the CBOE website.

Documents SR-CboeBZX-2024-066 & SR-CboeBZX-2024-067 aren’t accessible anymore via direct link, and are no longer visible in BZX Pending Rule Changes.

Another interesting thing is… pic.twitter.com/t81kVGJ3uH

— Summers (@SummersThings) August 16, 2024