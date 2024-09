VanEck ferme un ETF Ethereum (ETH) tandis que WisdomTree retire une demande d’enregistrement — Que se passe-t-il ?

En fin de semaine, le gestionnaire d’actifs VanEck a annoncé la fermeture de l’un de ses ETF, à savoir l’Ethereum Strategy ETF (EFUT), un véhicule basé sur de l’ETH Future. Cette décision intervient à peine un an après le lancement de ce produit.

Dans un communiqué, l’entreprise a détaillé son choix :

En tant que sponsor des ETF VanEck, VanEck surveille et évalue en permanence ses offres d’ETF en fonction d’un certain nombre de facteurs, notamment la performance, la liquidité, les actifs sous gestion et l’intérêt des investisseurs, entre autres. La décision de liquider le Fonds a été prise sur la base d’une analyse de ces facteurs et d’autres considérations opérationnelles.