Bitcoin à 2,9 millions de dollars, c'est la prédiction du PDG de VanEck

Jan van Eck, PDG de VanEck, prévoit que Bitcoin pourrait atteindre 2,9 millions de dollars, en comparant sa future capitalisation à celle de l'or. Malgré la consolidation actuelle du BTC, certains experts estiment qu'une hausse significative se produira dans les prochaines années.

La prédiction audacieuse du PDG de VanEck : Bitcoin à 60 000 milliards de dollars

Historiquement le halving de Bitcoin a été l'événement déclencheur de tous les précédents marchés haussiers sur le cours du BTC et des autres cryptomonnaies. Depuis le 4e halving du 20 avril 2024, le prix du BTC est en consolidation et n'a toujours pas entamé de hausse significative.

Certains affirment que la consolidation du BTC entre 55 000 et 72 000 dollars n'est qu'une pause avant une hausse plus prononcée dans les prochains mois. C'est en tout cas ce que pense le PDG du gestionnaire d'actifs VanEck.

VanEck est l'un des 10 émetteurs d'ETF Bitcoin spot aux États-Unis, gérant plus de 500 millions de dollars en BTC avec son VanEck Bitcoin Trust, HODL. Son directeur général, Jan van Eck, a récemment partagé ses perspectives sur l'évolution du BTC lors de son passage sur Fox Business.

Le PDG de VanEck a comparé Bitcoin à l'or et prédit que la capitalisation du BTC atteindra au moins la moitié de celle de l'or. Il déclare :

« Ce que j'ai dit, c'est que le Bitcoin est en train de mûrir et qu'il finira par représenter la moitié de la capitalisation boursière totale de l'or. Cela représente environ 350 000 dollars, donc il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. »

Jan van Eck a également évoqué un scénario où les banques centrales adopteraient le BTC :

« Si les banques centrales l'adoptent et s'il fait partie du système monétaire, alors... il atteindra les millions. [...] Comme 2,9 millions, nous avons quelques modèles. »

Interrogé sur ses perspectives à long terme, il a poursuivi la comparaison avec l'or :

« Pour moi, il ne fait aucun doute que le Bitcoin est adopté de la même manière que l'or. Je pense que c'est évident. Cependant, je pense que vous devez avoir votre propre portefeuille diversifié, et avoir une grande exposition au Bitcoin est une décision personnelle. »

La comparaison entre Bitcoin et l'or repose souvent sur la rareté des 2 actifs. Toutefois, le BTC est plus transportable, plus facilement vérifiable et presque infiniment divisible en quelques clics. Ce sont probablement ces caractéristiques qui poussent Jan van Eck à estimer qu'un Bitcoin pourrait atteindre une valeur comprise entre 350 000 et 2,9 millions de dollars.

À titre indicatif, avec un BTC à 2,9 millions de dollars, sa capitalisation s'élèverait à environ 60 000 milliards de dollars, soit 3,6 fois la capitalisation actuelle de l'or.

Cependant, dans une économie où le Bitcoin atteint une telle valorisation, on peut imaginer une forte inflation du dollar impactant l'économie mondiale, entraînant également une hausse de la capitalisation de l'or.

D'autres prédictions atteignant 1 million de dollars par BTC ont récemment été faites par Jack Dorsey, PDG de Block et fondateur de Twitter, ainsi que par Cathy Wood, PDG d'Ark Invest.

Michael Saylor, PDG de MicroStrategy, a également partagé plusieurs scénarios pour 2045 lors de la conférence Bitcoin à Nashville. Un scénario de base prévoit 13 millions de dollars par BTC, un scénario pessimiste qui envisage 3 millions de dollars, et un scénario optimiste anticipe 49 millions de dollars.

Source : Fox Business

