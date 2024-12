La stagnation du Bitcoin signe-t-elle le début de l'altseason ?

Malgré une année 2024 qui a placé Bitcoin sous les feux des projecteurs, grâce à des contextes géopolitiques et réglementaires particulièrement favorables, l’écosystème ne se limite pas au roi des cryptomonnaies. Maintenant que le BTC stagne sous les 100 000 dollars et que sa dominance diminue, est-ce le véritable début d'une altseason ?

Le ralentissement du Bitcoin annonce-t-il le début de l'altseason ?

Le prix du Bitcoin (BTC) a battu tous les records pendant l’année 2024 en dépassant le seuil symbolique des 100 000 dollars.

Le lancement des ETF Bitcoin spot a permis de créer un flux de liquidité jamais vu, que ce soit pour les pour le BTC ou pour les ETF eux-mêmes puisque la première année des ETF Bitcoin a largement dépassé les performances des ETF sur l’or pour la même période.

À la fin de l’année 2024, l’élection de Donald Trump a permis au roi des cryptos de dépasser son point le plus haut (ATH) et d’aller établir un nouveau sommet à 108 135 dollars.

Ceci étant, le Bitcoin est maintenant en train de stagner en dessous de 100 000 dollars, au grand dam des investisseurs. Cependant, l’horizontalisation du prix du Bitcoin après une forte hausse est souvent une opportunité pour les altcoins, ce qu’on appelle l’altseason. Les analystes de chez VanEck ont déjà annoncé son début le 27 novembre :

Traditionnellement, le bullrun des cryptomonnaies commence toujours avec le Bitcoin dont la dominance n’a fait qu’augmenter au cours de l’année. Désormais, la tendance s’inverse : c’est le premier signe de l’altseason.

D’un point de vue « psychologie des investisseurs », c’est un changement dans la perception des risques : après avoir gagné de l’argent grâce au Bitcoin, synonyme de risques faibles, le marché se dirige vers des actifs plus risqués mais potentiellement plus intéressants. Un changement de tendance remarqué par l’analyste Captain Fabrik sur X :

Les altcoins se réveillent

En ce début d'année 2025, plusieurs facteurs pourraient porter cette altseason :

les ETF Ethereum spot commencent à gagner de la traction ;

le changement réglementaire aux Etats-Unis va permettre aux institutionnels d’entrer dans la finance décentralisée (DeFi) ;

les applications déployées sur les blockchains deviennent de plus en plus faciles d’utilisation pour le public grâce à de nouvelles technologies comme l'account abstraction ;

les stablecoins s’imposent comme un moyen de paiement ultra-efficace, facilitant l’accès au Web3 ;

Enfin, la tokenisation de l’économie va injecter encore plus d’argent dans les différents protocoles, ce qui pourrait se répercuter sur le prix des cryptomonnaies associées.

Les ETF sur Ethereum ont connu une période relativement morne lors de leur lancement. Par comparaison avec les ETF sur le Bitcoin ce fut considéré comme un échec par la communauté. Deux raisons expliquent cela : une tendance baissière importante sur le prix de l'ETH qui dure depuis le début du bear market, et un manque de publicité autour du nom Ethereum qui est beaucoup moins connu que le Bitcoin pour le grand public; une tendance qui est en train de s'inverser.

Après un départ décevant, les ETF Ethereum spot sont en train de décoller. (Les échelles de gauche et de droite ne sont pas les mêmes)

Le retour d’une dynamique haussière sur Ethereum est l’indicateur à observer pour anticiper le début d'une altseason. Celle-ci ne sera pas nécessairement identique à celle que les plus anciens ont connu lors des précédents cycles : le marché des cryptos n’a fait que s’étendre depuis 2017 et l’altseason ne se traduit plus forcément par l’explosion d’un altcoin mais plutôt d'un secteur entier, comme les memecoins qui ont connu leur heure de gloire en 2024.

D’autres domaines pourraient exploser dans le sillage d’Ethereum, ce qui s’explique par la dominance de cette blockchain dans plusieurs secteurs clés : la DeFi, les NFT ou encore le Gaming. On peut s’attendre à voir les tokens des principaux layer 2 d'Ethereum profiter de cette dynamique.

Certains des plus anciens investisseurs ont pris l’habitude de dire qu’il n’y aurait plus d’altseason comme nous en avons connu lors des précédents cycles. L’arrivée de l’argent des institutionnels et du grand public pourrait leur donner tort, d’autant qu’il n'a jamais été aussi facile d’investir et d’utiliser les applications de la finance décentralisée.

