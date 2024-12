2025, l'année d’Ethereum ? La crypto pourrait atteindre 10 000 dollars

Après une année 2024 plutôt décevante, les investisseurs fuient Ethereum pour aller chercher des gains sur d'autres crypto. Pourtant, la dynamique qui est en train de se construire autour d'Ethereum est immense, et lorsque le top départ sera donné, le marché va avoir une piqure de rappel : si Bitcoin est le roi, Ethereum est le prince des cryptos.

Ethereum a déçu les investisseurs en 2024

En 2024, les investisseurs avaient de grands espoirs pour l’avenir d’Ethereum et de son token, l'Ether (ETH). Avec l’approbation des ETF spot, beaucoup espéraient voir la 2e plus grosse cryptomonnaie suivre les traces du grand frère Bitcoin. Malheureusement, le succès n’a pas été au rendez-vous et même avec le début du bullrun le 6 novembre, la crypto d'Ethereum peine à prendre une dynamique haussière.

Plusieurs raisons expliquent cet « échec », selon le rapport annuel Crypto Market Outlook 2025 de Sygnum :

Cela s'explique en partie par l'approbation surprise et rapide de l’ETF, et la très courte campagne marketing qui en a résulté, également la notoriété bien moindre de l'Ethereum (environ la moitié de celle du Bitcoin selon les enquêtes) et par le fait que les ETF n'ont pas bénéficié du rendement du staking d’Ethereum.

Pourtant, tout n’est pas perdu. Les investisseurs retails ont vite fait de se désintéresser d’Ethereum pour aller sur les crypto qui décollent, mais l’argent se gagne avec patience dans ce marché. L’Ether va connaître un rallye haussier en 2025 selon les analystes, et les personnes qui ont vendu leurs crypto participeront au FOMO qui amènera le prix vers la zone des 10 000 dollars.

Pourquoi l'ETH irait aussi loin que 10 000 dollars en 2025 ?

Ethereum reste la 2e plus grosse crypto de l’écosystème et le leader de la finance on-chain (DeFi) ainsi que des apps, sans parler du nombre pharaonique de protocoles et de layers 2 qui sont construits dessus. Les fondamentaux sont donc solides.

Répartition de la TVL sur les différents protocoles de Finance Onchain (DeFi)

Les freins qui bloquent la croissance d’Ethereum sont les suivants :

ETF pas adaptés aux rendements des protocoles DeFi ;

manque de connaissance / marketing autour de cet écosystème ;

absence de cadre légal clair aux États-Unis, empêchant les institutionnels de prendre position sur la finance onchain.

Le cadre légal est en pleine période de changement depuis l’élection de Donald Trump. Ce dernier a nommé un entrepreneur passionné de cryptomonnaies à la tête du « conseil présidentiel pour les actifs-numériques », et l’anti-crypto Gary Gensler va bientôt quitter la présidence de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Les ETF devraient également évoluer pour s’adapter aux protocoles on-chain, en permettant des « in-kind redemptions » pour les ETF Bitcoin par exemple, ou de bénéficier des rendements des protocoles avec les ETF Ethereum. Comme le dit le rapport 2025 de Coinbase :

Nous sommes intéressés par ce qui pourrait se passer si la SEC autorisait le staking dans les ETF ou levait son mandat en faveur des créations et rachats en cash, pour les remplacer par des rachats en crypto.

Ethereum, la crypto « index » du marché

Ce n’est pas tout. Les rapports sur le marché de 2025 ne tablent pas sur une flopée de « single token ETF » qui n’auraient à priori pas de traction et pas beaucoup d’intérêt pour les investisseurs. En revanche, des ETF de type index, permettant de se positionner sur un panier de crypto ou sur un secteur en particulier, seraient intéressants. Comme ce que l’on retrouve avec les autres industries.

Tant qu’un tel ETF ne verra pas le jour, c’est probablement Ethereum qui va jouer ce rôle par défaut, le Bitcoin étant vraiment une crypto « à part » avec sa propre dynamique. Ethereum quant à lui possède une influence sur l’ensemble du marché et est connecté à un grand nombre de protocoles, ce qui lui donne cette dimension de « valeur indicielle ».

Cette position va apporter un grand flux de liquidité sur Ethereum. L’ETF a d’ailleurs commencé à gagner une certaine traction malgré un départ difficile, qui peut s’expliquer selon Sygnum par la politique des plateformes de marché de « n'investir que dans des produits ayant un historique de trading d'au moins 90 jours ». Récemment, les volumes sur les ETF Ethereum ont pris une allure parabolique.

Volumes des ETF Ethereum et Bitcoin au cours des 300 premiers jours

Ces différents éléments vont lancer une forte croissance et un afflux de liquidités record sur l’Ethereum. Jusqu’où l'ETH s’arrêtera-t-il ? La crypto évolue actuellement à 3 300 dollars, soit 1 500 de moins que son prix le plus haut (ATH).

Une fois ce seuil franchi, la dynamique puissante, la liquidité des ETF et le FOMO entraîneront le prix vers les prochains niveaux psychologiques, 5 et 10 000 dollars. L’Ethereum se situe dans une période intéressante avec tous les indicateurs au vert, il n’attend qu’une étincelle pour exploser.

Sources : rapport 2025 de Sygnum, Farside Investors

