76 % des entreprises financières s'impliquent dans les cryptos, selon ce rapport

Dans son dernier rapport, Paradigm montre une adoption de plus en plus large des technologies crypto par les géants de la finance traditionnelle. Plus particulièrement, la DeFi occupe une place de choix. Que disent les chiffres ?

Les géants de la finance traditionnelle plongent chaque jour un peu plus dans la crypto

En fin de semaine dernière, la société de capital-risque Paradigm a présenté un rapport proposant un tour d’horizon des activités en lien avec les cryptomonnaies par des entreprises de la finance traditionnelle. Ainsi, 300 répondants ont participé à l’étude, dont de célèbres noms tels que VanEck, Fidelity, BlackRock ou bien Visa.

Au regard des réponses données, 76 % des répondants sont impliqués dans les cryptos, et plus largement, 86 % ont des activités sur la blockchain et autres registres distribués (DLT). Plus précisément, 66 % des entreprises consultées opèrent d’une manière ou d’une autre dans la finance décentralisée (DeFi).

Pour les équipes de Paradigm, ce dernier point est particulièrement encourageant :

Nous avons parcouru un long chemin depuis les sceptiques qui affirmaient que la DeFi ne serait jamais pertinente en dehors des cryptomonnaies. Aujourd’hui, la TradFi estime que la DeFi est non seulement une fatalité, mais aussi une opportunité.

Les avantages mentionnés pour les systèmes DeFi se trouvent finalement être logiques, et font échos aux promesses avancées il y a quelques années. Nous retrouvons par conséquent la rapidité des transactions, la suppression d’intermédiaires et les faibles coûts.

L’adoption de la DeFi en forte croissance

Lorsque l’on parle de blockchain, cela englobe un bon nombre d’activités variées. De ce fait, Paradigm a cherché à savoir ce qui ressortait le plus. Ainsi, 131 entreprises ont recouru à de la tokenisation d’actifs, 127 à des stablecoin, ou encore, 122 pour ce qui est des exchange décentralisés (DEX).

De plus, nous pouvons aussi noter la popularité des marchés prédictifs, des prêts et emprunts décentralisés et des bridges :

Activités cryptomonnaies menées par les entreprises de la finance traditionnelle

Malgré tout, plusieurs facteurs freinent encore une adoption plus large des technologies de la DeFi. Sur le podium, nous retrouvons donc les risques perçus à plus de 61 %, l’incertitude réglementaire à près de 52 %, et curieusement, un manque d’anonymat ou des inquiétudes sur la transparence pour la moitié des entreprises interrogées :

Freins pouvant empêcher la démocratisation de la DeFi

4 ans après la montée en puissance de la DeFi, Paradigm considère désormais que cette métamorphose du secteur de la finance doit prendre encore plus d’ampleur :

Le temps de la patience et de la vigilance est révolu. Quatre ans se sont écoulés depuis l’été de la DeFi et nous avons assisté à une multitude d’événements de marché, tant à l’échelle mondiale que dans le secteur des cryptomonnaies, qui ont démontré [la résilience] de la DeFi. Il est temps pour les régulateurs d’ouvrir les vannes qui séparent la TradFi de la DeFi et de permettre aux entreprises de cette technologie d’exploiter pleinement les possibilités offertes par cette technologie innovante.

Tandis que ces dernières années ont vu d’importants changements s’opérer, il serait intéressant de voir où en sera cette adoption d’ici quelques années.

Source : Paradigm

