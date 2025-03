Wall Street s'intéresse enfin aux stablecoins, et Circle ouvre le bal avec son USDC

Les stablecoins et les actifs tokenisés ne peuvent plus être mis de côté, et Circle vient de le prouver avec cette intégration dans les marchés de Wall Street. L'ICE, la société mère du New York Stock Exchange, souhaite intégrer l'USDC et l'USYC à ses services.