BlackRock : la taille du fonds tokenisé BUIDL triple en 3 semaines

Encore capitalisé à tout juste 620 millions de dollars en début de mois, le fonds tokenisé BUIDL de BlackRock a maintenant triplé. Retour sur ces chiffres impressionnants.

Le BUIDL de BlackRock s’approche des 2 milliards de dollars

L’année dernière, BlackRock a noué un partenariat avec Securitize, afin de lancer un fonds tokenisé en dollars sur Ethereum (ETH) nommé BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL). Depuis, ledit fonds a gagné en popularité et s’est exporté sur de nouvelles blockchains tout en observant une croissance du nombre d’actifs sous gestion.

À ce jour, BUIDL est capitalisé à plus de 1,93 milliard de dollars, soit un montant qui a tout bonnement triplé en l’espace de 3 semaines.

Alors que le milliard de dollars de valeur totale verrouillée (TVL) a été dépassé le 13 mars dernier, le fonds s’apprête maintenant à dépasser un nouveau cap symbolique :

Évolution de la TVL de BUIDL

Tandis que ce véhicule d’investissement peut, d’une certaine manière, être considéré comme un stablecoin porteur de rendements, il serait alors positionné à la 8e position de cette classe d’actif si l’on y transposait sa capitalisation.

Néanmoins, BUIDL s’adresse à un public d’investisseurs institutionnels, et cela se ressent d’ailleurs dans sa distribution, puisque seulement 62 adresses différentes en détiennent en portefeuille.

À l’heure où le fonds de BlackRock propose 4,5 % de rendements cumulés par an, ce type de produit semble en passe de se démocratiser, et il sera intéressant d’observer comment les stablecoins classiques composent avec cette tendance en cas d’adoption plus large.

