Licenciements en masse et faillites — La crise continue sur le marché crypto

À l'image du bear market qui se prolonge, les licenciements et les faillites se poursuivent dans l'écosystème crypto. Quels sont les derniers acteurs à avoir été touchés ?

Les faillites et licenciements continuent dans l'écosystème crypto

Le bear market est là, et au-delà de la baisse des cours, c’est désormais le manque de volumes qui pèse sur les trésoreries des entreprises de par le manque de frais que cela engendre. Face à cette baisse d’activité, les modèles économiques sont mis à rude épreuve et bon nombre d’entreprises font face à des licenciements ou, dans le pire des cas, à des faillites.

Ces derniers mois, nous avons pu citer pêle-mêle la fin de NFT Paris, la vente de Lend Protocol ou bien les licenciements chez Gemini, Coinbase, Crypto.com, Messari et, plus récemment, Dune.

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Depuis, la tendance continue, tandis que la semaine dernière, DL News, le média d’actualités de DefiLlama, a par exemple fermé ses portes.

Ce mois-ci, Solv Protocol, qui offre des solutions pour générer du rendement sur ses BTC, a fermé ses services de bridge sur non moins de 18 réseaux pour plusieurs de ses produits. Dans le même temps, HypuuFi, qui opérait sur l’Hyperliquid EVM, a aussi tiré le rideau, vendant l’activité de son Mewler Markets au protocole de finance décentralisée (DeFi) à Euler Finance.

De son côté, Syndicate Labs, qui permettait à l’origine de déployer des organisations autonomes décentralisées (DAO) et qui a par la suite bifurqué sur le déploiement de rollups et de séquenceurs programmables, a officialisé jeudi la fin de ses activités. Alors que les layer 2 ne sont plus la priorité sur Ethereum, cette finalité semblait inévitable pour les équipes de Syndicates qui soulignent que « pour chaque nouveau rollup qui se lance, plusieurs autres ferment discrètement ».

En parallèle, Ranger Finance, un agrégateur d’exchanges décentralisés pour le trading de perpétuels sur Solana (SOL), est également en train de stopper ses services.

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Encore une fois, cette liste est loin d’être exhaustive, alors que chaque semaine, des projets plus ou moins connus font des annonces similaires à celles évoquées. Quoi qu'il en soit, tant que le marché ne signera pas une véritable hausse durable, synonyme d'un retour concret des volumes, cette série devrait se poursuivre et nous devrions être amenés à faire de nouveaux points au cours des prochains mois.

En attendant, le prix du BTC affiche 77 400 dollars, en baisse de 0,7 % sur les dernières 24 heures.

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