Celsius porte plainte contre des utilisateurs ayant retiré des fonds avant la faillite — Pourquoi ?

Cette semaine, les administrateurs en charge de la faillite de Celsius ont annoncé qu’ils avaient commencé à déposer plainte contre les clients ayant retiré plus de 100 000 dollars durant les 90 jours ayant précédé la faillite de la plateforme de cryptomonnaies. Comment cette mesure est-elle justifiée ?

Celsius poursuit ses clients ayant retiré plus de 100 000 dollars avant sa faillite

Il y a maintenant 2 ans, la plateforme de cryptomonnaies Celsius se déclarait en faillite, suite à la gestion catastrophique des fonds des utilisateurs qui aura été découverte plus tard. Tandis que l’entreprise a pourtant annoncé officiellement sa sortie de faillite en février dernier, de nouvelles procédures en justice ont été intentées en début de semaine.

💡 Comment sécuriser ses cryptomonnaies hors des plateformes centralisées ?

Ainsi, les administrateurs de Celsius ont choisi de porter plainte contre tous les utilisateurs qui auraient retiré plus de 100 000 dollars dans les 90 jours précédents la faillite, à savoir entre le 14 avril et le 13 juillet 2022.

Pour justifier une telle pratique, l’entreprise s’appuie sur le concept « d'outstanding preference liabilities », ou de dettes préférentielles impayées en français. Le terme préférentiel suppose que les utilisateurs ayant retiré des fonds avant l’annonce de la faillite auraient été privilégiés par rapport à ceux ne l’ayant pas fait, au motif que cela laisserait moins de fonds disponibles pour les remboursements.

Mohsin Meghji, l’administrateur des litiges de Celsius, a commenté cette décision :

Les titulaires de compte qui ont retiré des fonds dans les jours précédant la faillite de Celsius ont bénéficié injustement aux dépens des autres titulaires de compte puisque l’exécution de leurs demandes de retrait a empêché Celsius de répondre équitablement aux autres retraits.

👉 Dans l’actualité également — Mt. Gox déplace 2,7 milliards de dollars de Bitcoin (BTC) — Les remboursements commencent enfin

Notons que cette procédure concerne n’importe quel utilisateur remplissant les conditions précédemment mentionnées et écarte toute idée de délit d’initié. L’ironie de l’histoire, c’est qu’Alexander Mashinsky, le PDG et fondateur de Celsius, avait retiré 10 millions de dollars juste avant l’effondrement de la plateforme, et ce, en toute connaissance de cause.

Profitez de 20 % de réduction sur les Ledger Nano Color (S Plus et X) 🔥

Source : Communiqué de presse

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.