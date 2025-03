Le taux d'intérêt de la dette française explose à 3,51 % : Un record depuis 2011

Depuis 2011, les taux d’intérêts de la dette française n’avaient pas été aussi élevés. Cependant, la situation n’est clairement plus la même. Le pays fait face à des menaces géopolitiques et économiques de toute part. Si vous avons réussi à traverser la crise en 2011, l’état des finances du pays couplé avec des taux d’intérêt records laisse planer l’ombre d’une faillite nationale. Analyse.

Explosion du taux d’intérêt de la dette française à 3,51 % : quelles conséquences ?

Dans un contexte économique plus que tendu, le taux d’intérêt de la dette française atteint de nouveaux records : 3,51 %, le plus haut depuis 2011.

La machine économique mondiale est en surchauffe. Avant la crise du Covid-19, la banque centrale européenne (BCE) avait usé et abusé du Quantitative easing, autrement dit une impression monétaire massive. Ces politiques monétaires ont mis en circulation des montants records de devises.

Face au risque que cette montagne d’argent représente pour l’économie, les différentes banques centrales du monde avaient déjà pris la décision en 2019 de freiner l’impression monétaire et de ralentir la machine économique.

Seulement, la crise du Covid-19 a forcé les pays à imprimer encore plus d’argent pour soutenir des pays confinés. Un confinement dont une étude parue dans le Monde Diplomatique montre un effet limité.

Un enchaînement de mauvaises décisions politiques qui a fragilisé nos économies. Aujourd’hui, les banques centrales ont rehaussé les taux et stoppé l’impression monétaire, autrement dit la planche à billets.

Cependant, le contexte macroéconomique s’est radicalement détérioré. Les États-Unis, grands alliés européen et surtout grands partenaires commerciaux, sont en train de mettre en place des tarifs douaniers sur les exportations européennes.

En parallèle, la menace russe plane sur l’Europe. Surtout depuis que les États-Unis, encore eux, semblent s’être désintéressés de la question pour se concentrer sur leurs propres problèmes. Un changement de position qui force le vieux continent à prendre en main sa défense, une autonomie qui passe par le financement de l’industrie militaire.

L'État Français vers la faillite ?

Or, pour soutenir l’effort de guerre souhaité par nos dirigeants, Emmanuel Macron en tête, la France a besoin d’argent. Mais comment va-t-elle pouvoir emprunter ce dont elle a besoin ?

Car l’enchaînement des mauvaises décisions politiques et budgétaires, couplées avec des hommes politiques incompétents, nous mène à la situation actuelle : les taux d’intérêts des obligations de la France sont à un plus haut depuis 2011 : 3,51 %.

Malheureusement, la situation n’est pas la même qu’en 2011. Le déficit budgétaire de la France fut de 174 milliards d’euros en 2024, soit 6 % du PIB, et la croissance est en chute libre, à seulement 1,1 %.

Le remboursement de la dette pèse déjà 50 milliards de dollars par an, et ce chiffre va mécaniquement augmenter avec l'augmentation du taux d'intérêt et des dépenses.

L’ensemble de ces résultats dresse un tableau lugubre pour l’avenir de la France. S'il s'agissait d’une entreprise, un investisseur rechignerait à n'y mettre ne serait-ce qu’un centime. La faillite guette-t-elle notre pays ? C’est ce que certains n’hésitent plus à prophétiser pour la France.

ALERTE (bis) : Le taux d’intérêt des obligations de l’Etat français à 10 ans vient de dépasser 3,51 %, au plus haut depuis novembre 2011 !

L'économie française était déjà au bord du gouffre, elle est en train de faire un grand pas en avant !

Une catastrophe !

Bravo MM #Macron… pic.twitter.com/fCpAmkDZEw — Marc Touati (@MarcTouati) March 5, 2025

Quel sera l'avenir de notre nation, alors que nous avons besoin de plus d’argent que jamais, pour le développement d’infrastructures délabrées, de services publics en berne et d’un effort de guerre géant ?

Pour couronner le tout, une solution semble venir à l’esprit de nos dirigeants. Une idée qu’on commence à entendre de plus en plus sur les plateaux télé et dans les grands médias : puiser directement dans l’épargne des Français.

Ce magnifique trésor de guerre qui dort dans des livrets d’épargne, au grand dam de nos dirigeants qui lorgnent dessus avec envie.

