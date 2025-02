Donald Trump veut appliquer 25 % de droits de douane aux produits européens

C’était l’une des craintes de l’Union européenne lors de l’élection de Donald Trump : les frais de douane. Tandis que c’était l’une de ses armes favorites lors de son précédent mandat, notamment vis-à-vis de la Chine, le nouveau président des États-Unis remet le couvert, et annonce que cette fois, c’est l’Europe qui fera les frais d’une guerre commerciale, et en particulier le secteur automobile, comme il l’a annoncé mercredi lors de la première réunion de son cabinet à la Maison-Blanche :

Nous avons pris une décision. Nous allons l’annoncer très bientôt, et ce sera 25 %, de manière générale, et cela concernera les voitures et toutes sortes de choses. […] Ils n’acceptent pas nos voitures. Ils n’acceptent pas non plus nos produits étrangers. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles ils ne le font pas. Et nous, nous acceptons tout ce qui vient d’eux. Nous avons un déficit d’environ 300 milliards de dollars avec l’Union européenne.