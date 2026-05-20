Stablecoin euro - Le consortium Qivalis triple sa taille en accueillant 25 nouvelles banques

Alors que la BCE continue de pousser son euro numérique, des acteurs bancaires européens s’organisent afin de lancer un stablecoin en euro d’ici la fin de l’année. Une initiative portée par le consortium Qivalis qui vient d’accueillir 25 nouvelles banques, triplant ainsi ses effectifs.

Le Consortium Qivalis accueille 25 nouvelles banques

Depuis de nombreuses années, l'Union européenne se distingue par sa méfiance maladive vis-à-vis de tout ce qui se rapproche des cryptomonnaies, poussant la Banque centrale européenne (BCE) à poursuivre la promotion de son euro numérique tout en s'opposant aux stablecoins, pourtant en train de redéfinir le secteur monétaire mondial.

Une prise de position qui ne semble pas satisfaire certains acteurs bancaires européens, visiblement bien décidés à lancer un stablecoin adossé à l'euro avant la fin de cette année. C'est en tout cas la promesse faite par le Consortium Qivalis, initié en septembre dernier par 9 grandes banques européennes, sous l'impulsion d'ING et UniCredit.

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Un regroupement dont le nombre de participants vient d'être multiplié par 3, selon la dernière annonce officielle de Qivalis qui fait état de l'inscription de 25 nouvelles banques à ses effectifs, portant le nombre total de ses membres à 37 institutions financières présentes dans 15 pays européens.

Selon les termes du communiqué de presse, ces nouvelles banques sont : ABANCA, ABN AMRO, AIB, Banco Sabadell, Bank of Ireland, Bank Pekao S.A., Bankinter, Banque et Caisse d’Épargne de l’État (Spuerkeess), Banque Fédérative du Crédit Mutuel, BPER Banca, Cecabank, Erste Group, Groupe BPCE, Handelsbanken, Helaba, Intesa Sanpaolo, Jyske Bank, Kutxabank, Landsbankinn, Banque Nationale de Grèce, Nordea, OP Pohjola, Piraeus, Rabobank, et Swedbank.

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Un stablecoin de « référence mondiale dans le domaine de la finance numérique »

Une implantation européenne robuste qui permet au consortium Qivalis de reposer sur « un réseau véritablement paneuropéen capable de prendre en charge des paiements et règlements on-chain en euro à grande échelle, s’appuyant sur un stablecoin intégralement adossé à l’euro fiduciaire avec une parité de 1 pour 1 ».

Car le but reste de lancer un stablecoin adossé à l'euro qui devrait rapidement se positionner « comme une référence mondiale dans le domaine de la finance numérique », selon le CEO de Qivalis, Jan-Oliver Sell, qui se réjouit de la récente augmentation du nombre de ses membres.

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Cette expansion marque un pas de géant vers un écosystème on-chain ouvert et conforme pour l’euro, et montre que la majorité des institutions européennes ont déjà donné la priorité au règlement on-chain natif en euro dans leur transition vers les crypto-actifs. L’euro est la monnaie de l’Europe, et l’infrastructure financière sur la blockchain doit le prendre en charge – construite par des institutions européennes et régie par des règles européennes. Jan-Oliver Sell

À l'heure actuelle, seulement 0,2 % des stablecoins en circulation dans le monde se basent sur l'euro. Un manque sur lequel souhaite surfer Qivalis pour asseoir rapidement son développement afin de proposer une solution native de paiement et de règlement on-chain couvrant plusieurs domaines, comme les trésoreries d'entreprise, les actifs tokenisés, les exportations européennes et les paiements programmables à l'aide de smart contracts.

Lancement prévu pour le second semestre de cette année.

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Source : Communiqué de presse

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