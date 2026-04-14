Le marché des stablecoins adossés à l’euro apparaissait jusqu’à présent comme marginal, voire inexistant. Une réalité sur le point de changer, suite à de nombreuses initiatives en cours… et au récent lancement de l’HEURO, déjà crédité d’une capitalisation de 600 millions d’euros.

Stablecoin HEURO : un nouvel acteur à 600 millions d'euros

Alors que la Banque centrale européenne (BCE) se concentre exclusivement sur le lancement de son euro numérique, programmé pour 2029, des banques européennes s'organisent afin de ne pas passer à côté des opportunités offertes par les stablecoins, en créant le consortium Qivalis.

Une initiative groupée qui fait déjà de l'ombre à la filiale FORGE de la société Générale et son Euro Convertible (EURCV), dont la capitalisation avoisine actuellement les 100 millions d'euros selon les données du site DefiLlama. Et que dire du récent lancement du token HEURO par la startup française Heuro SAS ?

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En effet, cet établissement de monnaie électronique agréé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) depuis 2021 vient de procéder au lancement de ce tout nouveau stablecoin euro, accompagné de l'émission de 600 millions d'unités.

Un montant très important si l'on considère la capitalisation du marché des stablecoins euro, car ces 600 millions d'euros permettent tout simplement de doubler sa valeur actuelle et de faire 6 fois mieux que l'EURCV de la Société Générale, pourtant lancé en 2023.

L'HEURO est conçu pour servir de moyen de paiement numérique, en conservant une valeur stable grâce à son ancrage sur l'euro (€), la monnaie officielle de la zone euro. Chaque token HEURO est émis à une valeur nominale de 1 EUR et rachetable à sa valeur nominale à tout moment, sans frais. Heuro

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Objectif : 1 milliard d'euros d'ici la fin de l'année

Actuellement disponible sur les réseaux Ethereum et Solana, le stablecoin HEURO bénéficie apparemment de soutiens de premier plan - qui justifient probablement son émission importante de tokens - avec les plateformes d'échange de cryptomonnaies KuCoin, Binance et Bybit.

Selon les termes du site officiel de ce stablecoin, l'HEURO « est adossé à 100 % à des liquidités et à des actifs liquides de grande qualité, avec une conversion garantie de 1:1 en euros ». De plus, ses réserves sont « conservées auprès d'un dépositaire agréé en Europe et font l'objet d'un audit indépendant chaque trimestre ».

📰 Le consortium bancaire Qivalis prépare le lancement de son stablecoin adossé à l'euro

En tant que stablecoin en euros réglementé par MiCA, l'Heuro se conforme aux normes strictes de l'UE, garantissant la protection des consommateurs, la transparence et la stabilité financière, réduisant les risques juridiques et renforçant la transparence et la sécurité. Heuro

Selon les responsables du projet, l'émission de ce token « est supervisée par l'ACPR, qui assure la bonne application de la réglementation et la protection des intérêts des clients, comme pour tout émetteur de stablecoins ». La protection des fonds s'inscrit dans le cadre du dispositif prévu par le règlement MiCA.

Un lancement qui pourrait bien bouleverser le secteur des stablecoins euros, si l'on en croit les perspectives de son président, Patrick Starkman, qui ambitionne d'atteindre le milliard d'euros d'ici la fin de l'année.

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Source : Heuro

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