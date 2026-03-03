Le consortium bancaire Qivalis prépare le lancement de son stablecoin adossé à l'euro

L’Union européenne a du mal à trouver sa place dans l’évolution actuelle du marché des stablecoins, entre interdictions de territoire et développement poussif de son euro numérique. Pendant ce temps, le consortium bancaire Qivalis discute avec les exchanges crypto et les teneurs de marché pour assurer une liquidité suffisante à son stablecoin euro lors de son lancement.

Qivalis : « fournir un stablecoin en euro de pointe, entièrement réglementé et garanti à 100 % »

Alors que les États-Unis soutiennent activement le développement de stablecoins adossés au dollar inscrits dans son cadre GENIUS Act, tout en s'opposant fermement à la mise en place d'une monnaie numérique de banque centrale (MNBC, ou CBDC en anglais), l'Union européenne semble bien décidée à emprunter le chemin inverse.

En effet, la BCE multiplie les initiatives afin de freiner l'implantation de ces cryptomonnaies stables sur son territoire, notamment afin de « préserver la position centrale des banques » face à l'émergence de ces solutions privées, tout en poussant à la mise en place d'un euro numérique qui ne verra pas le jour avant 2029, si tout se passe bien.

💡 Découvrez notre top 10 des stablecoins pour générer un rendement passif

Un délai qui pourrait bien inscrire une nouvelle fois l'Union européenne dans un retard concurrentiel important face à cette innovation en cours de déploiement, au point de pousser 12 acteurs bancaires de grande envergure - CaixaBank, BNP Paribas, ING, UniCredit et BBVA, Danske Bank, DZ Bank, SEB, KBC, Raiffeisen Bank International, DekaBank et Banca Sella - à prendre les devants avec le consortium Qivalis, destiné à lancer un stablecoin euro en capacité de devenir la « pierre angulaire de l’infrastructure à venir des crypto-actifs », selon son PDG Jan-Oliver Sell (ancien responsable de Coinbase Allemagne).

Nous existons pour rendre la monnaie numérique digne de confiance. Telle est notre mission : fournir un stablecoin en euro de pointe, entièrement réglementé et garanti à 100 % (adossé 1:1), en tant que pierre angulaire de l’infrastructure à venir des crypto-actifs, afin de favoriser l’innovation dans les paiements et le règlement. Jan-Oliver Sell

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda

Une « alternative nationale réglementée aux stablecoins libellés en dollars américains »

Un stablecoin dont le lancement doit intervenir au cours de la seconde moitié de cette année, avec la promesse de représenter une valeur constante de 1:1 avec l'euro, grâce à des réserves détenues à un minimum de 40 % dans des dépôts bancaires, et le reste dans « des obligations souveraines à court terme et de haute qualité de la zone euro ».

Mais avant cela, les responsables de Qivalis discutent actuellement avec les plateformes d'échange de cryptomonnaies, les teneurs de marché et les fournisseurs de liquidités, afin d'assurer une large disponibilité de ce token dès son premier jour de négociation, selon le média espagnol Cinco Dias.

🗞️ Vers un réveil des stablecoins euro ? BBVA rejoint le consortium bancaire Qivalis

Une situation qui ne manque pas de faire réagir le patron du leader mondial des stablecoins, Tether, sur le réseau X. En effet, Paolo Ardoino ironise sur le fait que « le vent a tourné » en Europe, avec l'implantation de ce consortium bancaire dans une juridiction réputée (très) hostile aux stablecoins.

Fait notable : à l'heure actuelle, les stablecoins en euro représentent une part négligeable de tout juste 0,3 % de l'ensemble de ce secteur, estimé à 310 milliards de dollars, avec une importante domination imposée par le token EURC de Circle.

Gagnez jusqu'à 50 € en Bitcoin en créant un compte sur SwissBorg

Source : Cinco Dias, Paolo Ardoino

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.