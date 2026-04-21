Tether achète 8,2 % de cette entreprise stratégique

Selon un dossier déposé à la SEC, Tether a acquis 8,2 % des parts de la société Antalpha. Que savons-nous sur cette transaction ?

Tether investit dans Antalpha

Nous le savons, l’empire financier de Tether s’étend bien au-delà des stablecoins, et nous avions pu vous en fournir un aperçu l’année dernière. Lundi, l’émetteur de l’USDT nous en a offert un nouvel exemple, en révélant un investissement dans Antalpha par le biais d’un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Pour le minage de Bitcoin, comme à l’époque de la ruée vers l’or, il y a ceux qui vendent les pelles et ceux qui creusent. Antalpha est de la première catégorie, notamment grâce à son étroit partenariat avec Bitmain, le leader des machines de minage. En effet, l’entreprise bénéficie d’un accès privilégié aux clients du vendeur d’ASICs, afin de leur proposer des solutions de financement.

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Par ailleurs, les liens avec Tether ne viennent pas de nulle part, puisque le géant avec déjà révélé un partenariat avec Antalpha autour de son stablecoin XAUT à l’automne dernier.

Ainsi, le dossier indique que Tether a acquis 1,95 million d’actions ordinaires de classe A, représentant 8,2 % du capital d’Antalpha.

Coté au NASDAQ, le titre a progressé d’un peu plus de 5 % lundi en séance et progresse actuellement de 56,32 % depuis son plus bas historique à 6,25 dollars le 30 mars dernier :

Cours de l'action ANTA en données quotidiennes

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Pour l'heure, ni Tether ni Antalpha n'ont encore commenté cette nouvelle, mais nul doute que cela s'inscrit dans la continuité de la stratégie du leader des stablecoins pour diversifier ses sources de revenus au-delà des bons du Trésor américain.

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Sources : SEC, TradingView

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