La Géorgie lance son premier stablecoin officiel en collaboration avec Tether

Le gouvernement de géorgien s’associe à Tether pour lancer GEL₮, un stablecoin adossé au lari géorgien. Une initiative rare qui place une monnaie nationale directement sur les rails blockchain, dans un cadre réglementaire pensé pour s’aligner sur les futures règles américaines.

Un stablecoin national signé Tether et le gouvernement géorgien

Tether, le plus gros émetteur de stablecoins au monde, a confirmé son partenariat avec le gouvernement géorgien pour lancer GEL₮, un stablecoin représentant le lari géorgien.

GEL₮ doit fonctionner comme une représentation numérique de la monnaie de la Géorgie : le lari. A la clé, des coûts de transaction réduits, un règlement quasi instantané et des paiements programmables. Le projet vise le commerce transfrontalier, le développement des fintechs et l’accès à une infrastructure financière programmable dans toute la région.

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Pour Tether, l’opération s’inscrit dans une stratégie d’expansion au-delà de l’USDT. Le stablecoin phare de l’entreprise pèse aujourd’hui près de 189,45 milliards de dollars de capitalisation, avec des volumes quotidiens qui dépassent régulièrement ceux de Visa et Mastercard.

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Une compatibilité affichée avec le GENIUS Act américain

Le cadre réglementaire de ce stablecoin a été pensé pour avoir une compatibilité substantielle avec la régulation américaine en phase de finalisation, notamment le GENIUS Act. La Géorgie se positionne ainsi parmi les premiers pays à rechercher une interopérabilité réglementaire directe avec le futur cadre américain des actifs numériques.

La Géorgie, dont la candidature à l’adhésion à l’Union européenne a été mise en pause fin 2024, entretient des flux commerciaux et financiers importants avec l’espace économique européen. Pour que GEL₮ circule légalement dans cet espace, Tether devra s'assurer que le token satisfait aux exigences de la réglementation MiCA, notamment en matière de réserves, de gouvernance et de plafonds de transactions. Des contraintes que MiCA impose précisément pour limiter la domination de stablecoins non libellés en euros.

Les stablecoins ne sont plus un instrument financier de niche. Ils deviennent une couche d’infrastructure pour la finance mondiale. Paolo Ardoino, CEO Tether

Le Premier ministre géorgien Irakli Kobakhidze a, de son côté, salué un partenariat qui pose « les fondations d’un monde financier plus connecté et transparent ».

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Stablecoin ou monnaie numérique de banque centrale ?

La Géorgie n’est pas un nouveau venu dans l’écosystème crypto. Le pays autorise déjà le paiement des impôts via une conversion instantanée des cryptomonnaies en monnaie locale. Le lancement de GEL₮ pourrait toutefois en faire un cas d’école pour les petites économies cherchant à numériser leur monnaie sans passer par une MNBC (monnaie numérique de banque centrale).

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Le calendrier précis de déploiement, la structure technique du token et les modalités réglementaires seront détaillés à un stade ultérieur, selon Tether. Reste à voir si GEL₮ trouvera un usage réel auprès des Géorgiens et des entreprises de la région, ou s’il restera une vitrine politique destinée à attirer les acteurs du monde crypto.

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Sources : Tether

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