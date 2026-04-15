« Le wallet du peuple » : Tether lance son propre portefeuille crypto

Mardi, Tether a officialisé le lancement de son nouveau wallet crypto, offrant une expérience utilisateur simplifiée. Quelles sont les particularités de ce portefeuille ?

Tether dévoile son nouveau wallet

Depuis l’année dernière au moins, Tether propose son Wallet Development Kit (WDK) pour permettre aux développeurs d’applications d’utiliser son architecture pour construire des portefeuilles crypto. C’est notamment la technologie utilisée par Rumble pour son wallet, une plateforme vidéo dans laquelle le géant des stablecoins a déjà largement investi.

Jusqu’alors, il n’existait pourtant pas de wallet Tether à proprement parler, mais l’entreprise a désormais remédié à cela avec le lancement officiel de tether.wallet mardi. Dès le départ, ce nouvel outil intègre des fonctionnalités permettant de faciliter son adoption grâce à une expérience utilisateur simplifiée :

Les utilisateurs peuvent envoyer des fonds grâce à un identifiant simple et lisible, tel que [email protected], ce qui évite d’avoir à manipuler des adresses de portefeuille longues et sujettes aux erreurs et réduit le risque d’erreurs irréversibles. Les transactions s’effectuent sans avoir besoin de détenir de tokens de réseau ou de tokens de gaz, les frais étant directement versés dans l’actif transféré, ce qui élimine l’une des principales sources de friction dans les systèmes basés sur la blockchain.

🔎 Quels sont les meilleurs wallets pour conserver son BTC ?

S’il s’agit bien d’un wallet permettant la pleine propriété de ses cryptomonnaies, notons toutefois une forme de centralisation, dans le sens où le portefeuille ne prend en charge que 4 actifs, à savoir le Bitcoin (BTC), ainsi que les stablecoins USDT, USAT et XAUT.

Zengo : le wallet mobile ultra-sécurisé pour vos BTC

Concernant la création du wallet, une adresse email est également nécessaire, tandis que le portefeuille peut être restauré soit par une traditionnelle seed phrase de 12 mots, soit via une technologie de calcul multipartite sécurisé (MPC), à travers laquelle Tether et votre espace Google Cloud ou iCloud se partagent des fichiers chiffrés, inutilisables de manière indépendante, mais tous deux nécessaires à la restauration du wallet. Si cela n’est pas précisé ici, cette méthode rappelle celle utilisée par le wallet Zengo, dans lequel Tether a également investi l’année dernière.

Toujours pour ce qui est de l’expérience utilisateur, Paolo Ardoino, le PDG de Tether, fait là la promotion de ce qu’il considère comme « le wallet du peuple » :

Les utilisateurs doivent pouvoir envoyer de la valeur aussi facilement qu'un message, sans intermédiaires et sans perdre le contrôle de leurs actifs. tether.wallet est « le portefeuille du peuple », car il reflète parfaitement l'évolution naturelle du rôle de Tether : de la construction des fondations de l'économie des actifs numériques à leur mise à disposition directe pour tous, en prévision d'un avenir où des dizaines de milliards d'humains, de machines et des milliards d'agents d'IA effectueront des transactions de manière fluide et instantanée.

👉 Dans l'actualité également — Une révolution pour les wallets crypto ? La SEC publie une déclaration particulièrement prometteuse

Enfin, au sujet des blockchains prises en charge, l'USDT, l'USAT et le XAUT peuvent être utilisés sur Ethereum, Polygon, Plasma et Arbitrum, tandis que le BTC est disponible sur Bitcoin et le Ligthning Network.

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège

Publicité

Source : Tether

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.