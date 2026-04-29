Tether offre du Bitcoin gratuitement avec son nouveau wallet

Afin de promouvoir l'adoption de son nouveau wallet, Tether a déployé un faucet distribuant du Bitcoin (BTC) gratuitement. Comment en obtenir ?

le 29 avril 2026 à 8:00.

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Vincent Maire

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Tether ouvre un faucet Bitcoin pour promouvoir son wallet

Plus tôt ce mois-ci, Tether a lancé son propre wallet considéré par son PDG Paolo Ardoino comme le « portefeuille du peuple ». L’application présente ainsi un certain nombre de points forts quant à l’expérience utilisateur, comme les adresses simplifiées par des noms d’utilisateurs sous la forme « [nom]@tether.me ».

C’est de ces noms d’utilisateurs dont il est question aujourd’hui, puisque Tether a annoncé une distribution de Bitcoin (BTC) à celles et ceux taguant « @btc » sous une publication X tout en renseignant son adresse :

blockquote icon

Le faucet @btc est officiellement live ! Nous souhaitons permettre à tout un chacun de faire l’expérience de l’autogarde sur Bitcoin. Réclamer vos satoshis gratuits est simple : Téléchargez l’application http://tether.me, puis répondez à ce tweet en n’oubliant pas de taguer @btc ET d’indiquer votre nom d’utilisateur @tether.me. Nous créditerons instantanément votre portefeuille Tether d’une fraction de Bitcoin. Profitez-en tant que le faucet est actif !

Dans les faits, il n’y a pas là de quoi vous rendre riches, puisque la somme envoyée correspond en réalité à 0,10 dollar. Dès lors, l’opération semble plus être une manœuvre marketing pour doper l’adoption du wallet à moindres frais en incitant les utilisateurs à télécharger l’application.

Alors que Tether n’a pas précisé jusqu’à quand le faucet est ouvert, ce dernier devrait donc contenir une quantité définie de Bitcoin et être actif jusqu’à son épuisement.

👉 Pour aller plus loin — Comment acheter facilement du Bitcoin (BTC) en 2026 ?

Pour rappel, le wallet de Tether ne prend actuellement en charge que l’USDT, l’USAT, le XAUT et le BTC, sur les blockchains Ethereum, Polygon, Plasma et Arbitrum pour les 3 premiers actifs, ainsi que Bitcoin et Lightning Network pour le dernier.

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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