Tether publie ses résultats du premier trimestre 2026 : 1 milliard de profits malgré un marché agité

Tether a publié ce vendredi 1er mai son attestation pour le premier trimestre 2026, vérifiée par le cabinet BDO. L'émetteur de l'USDT affiche 1,04 milliard de dollars de profits nets, une réserve excédentaire record à 8,23 milliards de dollars et 183 milliards de dollars d'USDT en circulation. Un résultat stable, et ce, malgré un trimestre fort volatile sur les marchés.

Tether maintient ses profits face à la pression

Avec 141 milliards de dollars en bons du Trésor américain (au 31 mars 2026), Tether est devenu le 17e détenteur mondial de dette souveraine américaine. Un chiffre qui illustre mieux que n'importe quel autre l'échelle atteinte par l'émetteur de l'USDT.

Dans son attestation pour le premier trimestre 2026, vérifiée par le cabinet BDO et publiée ce 1er mai, on apprend que les intérêts générés par ces obligations d'État constituent la principale source de revenus de l'émetteur de l'USDT. Sur le premier trimestre 2026, Tether a donc dégagé 1,04 milliard de dollars de profits nets.

👉 Découvrez notre guide sur Tether (USDT), le stablecoin le plus capitalisé du marché des cryptomonnaies

La réserve excédentaire (la marge entre les actifs totaux de 191,7 milliards de dollars et les passifs de 183,5 milliards) a atteint le niveau record de 8,23 milliards de dollars. Pour donner une idée de l'échelle : cette réserve représenterait à elle seule le troisième stablecoin mondial par capitalisation si elle était comptabilisée indépendamment.

Pourtant, depuis deux ans, Tether voit ses marges compressées. Les profits annuels de Tether avaient atteint 13 milliards de dollars en 2024, avant de reculer à 10 milliards en 2025, soit une baisse d'environ 23 %. Les multiples baisses de taux de la Réserve fédérale américaine en 2025 ont réduit mécaniquement les rendements des Treasuries, la principale matière première de la rentabilité de Tether.

Acheter facilement la crypto USDT avec Binance

Comment Tether cherche la diversification face à la concurrence

Pour y répondre, Tether continue de diversifier ses réserves. Au 31 mars, la société détenait environ 20 milliards de dollars en or physique et 7 milliards de dollars en bitcoin. Des positions présentées comme une couverture face aux conditions macroéconomiques difficiles.

La société a par ailleurs lancé le Tether Wallet, une application de self-custody destinée, selon Paolo Ardoino, PDG de Tether, « aux centaines de millions de personnes dans le monde qui utilisent l'USDT quotidiennement comme une bouée de sauvetage ». Depuis avril, plus de 5 milliards d'USDT supplémentaires ont été émis, selon le communiqué. « Notre responsabilité est de faire en sorte que l'USDT fonctionne sans compromis », a précisé le PDG.

Cela signifie construire un système qui se comporte de la même manière dans n'importe quelle condition de marché, pas seulement quand les choses sont stables.

🗞️ A lire aussi sur le même sujet – Tether offre du Bitcoin gratuitement avec son nouveau wallet

Tether subit une autre pression depuis quelques années : la concurrence. La part de marché de l'USDT dans l'univers des stablecoins recule : avec un taux de 57,96 % en avril 2026, elle a perdu 2,5 points depuis le début de l'année.

Son principal concurrent, Circle, l'émetteur de l'USDC, a vu sa capitalisation progresser de 73 % en 2025 contre 36 % pour l'USDT. En 2026, l'USDC a même dépassé l'USDT en volume de transactions ajusté pour la première fois depuis 2019, selon une note de recherche de Mizuho Securities publiée en mars.

Téléchargez Revolut pour investir dans la crypto et recevoir un bonus de 20 €

Source : communiqué Tether

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.