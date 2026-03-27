Tether aurait nommé KPMG pour réaliser son audit historique

Tandis que Tether a annoncé qu'un audit complet de son entreprise serait mené, le géant des stablecoins aurait recruté KPMG pour l'occasion. Que savons-nous ?

Tether se tourne vers KPMG pour mener son audit complet

Plus tôt cette semaine, nous revenions sur l’annonce de Tether, concernant le recrutement d’un cabinet du « Big Four » pour mener à bien un audit complet. Pour rappel, les Big Four sont les 4 plus grands cabinets d’audit et de conseil au monde, à savoir Deloitte, KPMG, EY et PwC.

Cette nouvelle intervient alors que depuis des années, Tether est pointée du doigt pour un manque de transparence, en particulier en ce qui concerne les réserves de ses stablecoins, bien que ces dernières soient attestées par le cabinet BDO.

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En mars 2025, Tether avait déjà annoncé un audit, après avoir recruté Simon McWilliams au poste de directeur financier. Ainsi, il fallait encore attendre que la déclaration de cette semaine se concrétise.

En réalité, le processus paraît bel et bien engagé, puisque le Financial Times a été en mesure de révéler que KPMG avait été recrutée pour mener ledit audit. Pour l’heure, ni Tether ni KPMG n’ont officialisé la nouvelle, mais notons que le Financial Times semble accorder suffisamment de confiance à ses sources pour ne pas utiliser de conditionnel.

En prévision de cette opération, des sources proches du dossier ont également rapporté que Tether aurait également réalisé une sorte de pré-audit, en engageant PwC pour préparer ses systèmes internes.

Pour le moment, cela n’a pas non plus été officialisé. Ainsi, il s’agit encore de patienter pour en savoir plus, faute de date précise.

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En parallèle de l’écriture de ces lignes, le stablecoin USDT reste largement leader de sa catégorie, avec près de 60 % des parts de marché pour une capitalisation de 189,56 milliards de dollars. Notons toutefois que cette capitalisation plafonne depuis quelques mois et a même reculé de 1,63 % depuis le début de l’année. Alors que l’écosystème crypto connaît lui-même des difficultés, ce comportement reste néanmoins logique.

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Source : Financial Times

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