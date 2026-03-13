DeFi : il transforme 50 millions d'USDT en 35 000 dollars d'AAVE par erreur

Un utilisateur de Aave a échangé 50 millions d'USDT contre 327 AAVE, une erreur qui lui aura coûté des dizaines de millions de dollars. Comment est-ce possible et qu'est-ce qui s'est joué ?

le 13 mars 2026

Marine Debelloir

DeFi : il transforme 50 millions d'USDT en 35 000 dollars d'AAVE par erreur
Aave

Un utilisateur d’Aave fait l’échange de sa vie

Il y a 20 jours, l’utilisateur avait reçu 50,4 millions de dollars en USDT depuis Binance. Hier, il a essayé d’échanger ces USDT contre des AAVE, mais la transaction ne s’est manifestement pas passée comme prévu. Il a tenté d’envoyer les 50 millions de dollars en utilisant Cow Protocol sur Sushiswap. Problème : la liquidité du pool de Sushiswap était très insuffisante par rapport à la taille de l’ordre.

Le prix de l’AAVE s’est donc envolé mécaniquement… Ce qui a conduit l’homme à acheter ses AAVE 154 000 de dollars pièce. La somme de 50,4 millions de dollars s’est transformée en 36 000 dollars.

💡 Retrouvez notre présentation d’Aave (AAVE), le protocole de prêt et d’emprunt de cryptomonnaies

Martin Grabina, ingénieur chez Aave, a précisé les mécanismes en jeu qui ont conduit à cette perte :

Dans ce cas, l’utilisateur a envoyé un ordre au marché avec le slippage suggéré de 1,21%. Mais le vrai problème n’était pas le slippage, c’était simplement le devis accepté avec un impact prix de 99%.

Autrement dit, l’utilisateur a été averti de la somme importante estimée, mais a quand même confirmé la transaction. Un point souligné par Stani Kulechov, le PDG de Aave :

Étant donné la taille inhabituellement grande de l’ordre unique, l’interface Aave, comme la plupart des interfaces de trading, a averti l’utilisateur d’un slippage extraordinaire et a requis une confirmation via une case à cocher. […] La transaction ne pouvait pas avancer sans que l’utilisateur accepte explicitement le risque via la case à cocher de confirmation.

Un MEV bot en profite

Cette erreur a cependant fait un heureux. Un MEV bot, construit pour surveiller les transactions à venir, a détecté la transaction à venir a emprunté 29 millions de dollars instantanément sur Morpho, où le prix de l’AAVE était à son niveau « normal ». Il a ensuite déversé l’Aave dans le pool Sushiswap, remboursé le prêt, et empoché 9,9 millions de dollars pour son travail.

Quant à l’utilisateur qui a perdu des dizaines de millions de dollars, il se retrouve sans ressource. Stani Kulechov a cependant affirmé que les équipes de Aave allaient tenter de le contacter :

Nous compatissons avec l’utilisateur et essaierons de le contacter et nous lui restituerons $600K de frais collectés lors de la transaction.

C’est un geste qui reste cependant symbolique : la somme correspond à 1,2% de la perte totale.

🌐 Dans l’actualité – Un oracle fait des siennes sur Aave : 27 millions de dollars liquidés injustement

Bien que les équipes Aave communiquent sur une erreur d’un utilisateur, certains commentateurs y voient cependant une manière de blanchir de l’argent. D’autres estiment que l’utilisateur pourrait avoir opéré lui-même le MEV bot :

Un portefeuille compromis où quelqu’un a obtenu accès aux clés et a intentionnellement routé les fonds via un swap catastrophique en sachant que son bot MEV extrairait la valeur de l’autre côté.

Tout cela n’est bien sûr que spéculation. Et comme le souligne Stani Kulechov, le propre de la DeFi est qu’elle met la responsabilité des transactions dans les mains des utilisateurs… Pour le meilleur et pour le pire.

Source : Stani Kulechov via X

 

