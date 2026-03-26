L’une des particularités associées aux stablecoins centralisés repose sur la capacité de leurs émetteurs à geler les fonds de leurs utilisateurs. Une fonctionnalité qui devient rapidement problématique lorsque cela concerne 16 portefeuilles détenant des USDC, gelés par Circle suite à « une requête truffée d’erreurs » épinglée par l’enquêteur crypto ZachXBT.

Circle gèle le solde en USDC de 16 portefeuilles liés à des entreprises

Alors que l'utilisation des stablecoins explose comme jamais, il semble nécessaire d'opérer un petit rappel sur les réalités associées à ces cryptomonnaies stables - bien différentes de la décentralisation et de l'absence de censure qui font la force du Bitcoin - comme la capacité de leurs émetteurs à geler les fonds de leurs utilisateurs.

Des opérations menées la plupart du temps dans le cadre de procédures judiciaires, suite à une demande officielle déposée par un tribunal ou tout autre instance légale, comme par exemple la célèbre Office of Foreign Assets Control (OFAC) en charge d'appliquer les sanctions américaines au niveau international.

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Une procédure en apparence contrôlée qui vient toutefois de montrer de sérieuses failles, si l'on se réfère à la récente publication de l'enquêteur crypto ZachXBT sur Telegram au sujet de ce qu'il présente déjà comme « le gel le plus incompétent jamais vu » au cours de ses 5 années de carrière dans le domaine.

En cause ? Le gel du solde en USDC de 16 portefeuilles chauds liés à « diverses entreprises » dans le cadre d'une affaire civile en cours, alors qu'aucune espèce de lien ne permet de les relier entre eux. En effet, il n'aura pas fallu beaucoup de temps à ZachXBT pour découvrir que « l'activité on-chain montre clairement qu'il s'agit de portefeuilles opérationnels d'entreprises ».

Portefeuilles ciblés par le gel de Circle

J'ai discuté directement avec l'une des entreprises concernées, qui m'a indiqué que cette mesure a un lien avec une affaire civile en cours aux États-Unis, dont les détails n'ont pas encore été divulgués. J'ai examiné l'activité sur la blockchain et il semble que les plateformes d'échange, les casinos et les sociétés de change n'aient aucun lien entre eux. ZachXBT

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« Vous ne parvenez pas à protéger les utilisateurs lors d'incidents réels »

Selon ZachXBT, ce genre de problème arrive « quand vous externalisez vos décisions de gel à n’importe quel juge fédéral au hasard au lieu d’avoir un véritable processus ».

Et autant dire que dans le cas de Circle, cela peut exposer de nombreux portefeuilles à une absence évidente de vérifications nécessaires... et de recours possibles.

📰 16 blockchains majeures possèdent un code caché permettant de geler les fonds des utilisateurs

Un analyste disposant d'outils de base aurait pu identifier en quelques minutes qu'il s'agissait de portefeuilles opérationnels d'entreprises parmi les milliers de transactions qu'elles traitent. À présent, leurs activités commerciales ont été affectées par Circle, un avocat, un cabinet d'expertise judiciaire et un juge. ZachXBT

Selon les derniers éléments disponibles, Circle aurait depuis débloqué au moins 1 des portefeuilles mentionnés par ZachXBT.

Une sorte d'aveu qui n'empêche pas l'enquêteur crypto de frapper fort en dénonçant ce manque de sérieux : « vous ne parvenez pas à protéger les utilisateurs lors d'incidents réels, mais vous donnez suite à une demande truffée d'erreurs... ».

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Source : ZachXBT

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