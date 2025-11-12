16 blockchains majeures possèdent un code caché permettant de geler les fonds des utilisateurs

La sécurité et la décentralisation s’imposent comme des éléments essentiels associés au fonctionnement des blockchains. Des réalités qui s’opposent parfois dans certains cas, comme lorsque des codes cachés permettent de geler les fonds de leurs utilisateurs.

Des blockchains en capacité de geler les fonds de leurs utilisateurs

Le secteur des cryptomonnaies est continuellement tiraillé entre une volonté historique de décentralisation et un renforcement de plus en plus nécessaire de la sécurité de ses utilisateurs. Une dernière exigence qui peut parfois prendre des formes assez inattendues, si l'on en croit le dernier rapport de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bybit.

En effet, les experts de son Lazarus Security Lab viennent de livrer un rapport complet sur la capacité de certaines blockchains de premier plan à geler les fonds de leurs utilisateurs. Une enquête de fond menée à l'aide d'une IA auprès de 166 blockchains différentes qui révèle des conclusions étonnantes.

En cause : une « capacité à intervenir dans les transactions des utilisateurs pour contenir des incidents de sécurité tels que des piratages ou des exploits » qui serait présente sous plusieurs formes distinctes, réparties en trois catégories :

Une capacité de gel intégrée directement dans le code de la blockchain ;

Une option gérée via les paramètres des validateurs ou des fondations ;

Un gel exécuté à l'aide de contrats on-chain.

Dans les faits, l'outil d'analyse développé par le Lazarus Security Lab a analysé les bases de code de ces différentes blockchains à la recherche de modules permettant le blacklisting, le filtrage des transactions ou les mises à jour dynamiques de configuration. Des données analysées ensuite par des développeurs confirmés afin de garantir leur précision.

Une plus grande transparence s'impose

Les résultats de ce rapport épinglent 16 blockchains populaires concernées par cette capacité à geler les fonds de leurs utilisateurs de manière effective et opérationnelle, dont 5 avec une fonctionnalité directement intégrée dans leur code. 19 autres impliquent quant à elles une mise en place potentielle qui pourrait intervenir dans le futur.

Blockchains en capacité de geler les fonds de leurs utilisateurs

Selon le responsable du contrôle des risques et de la sécurité de Bybit, David Zong, seule une véritable transparence peut créer la confiance nécessaire. C'est la raison pour laquelle il souhaite « encourager un dialogue ouvert et une meilleure gouvernance dans l’ensemble du secteur » sur cette problématique précise.

La blockchain repose sur le principe de la décentralisation — pourtant, nos recherches montrent que de nombreux réseaux développent des mécanismes de sécurité pragmatiques pour réagir rapidement aux menaces. À mesure que la crypto se professionnalise, des mécanismes plus clairs et transparents contribueront à instaurer une confiance durable entre les utilisateurs et les institutions. David Zong

Selon la conclusion de cette étude, une communication plus claire autour de ces mécanismes d’intervention d’urgence devrait « devenir un pilier central de la gouvernance blockchain ». En effet, il semble primordial d'avoir une visibilité effective sur la capacité et les moyens disponibles mis en place par les blockchains pour intervenir dans l’activité on-chain.

Source : Bybit

