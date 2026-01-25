Pour Vitalik Buterin, les réseaux sociaux décentralisés sont une priorité pour 2026

Alors que les réseaux sociaux traditionnels sont souvent critiqués pour maximiser l'engagement au détriment de la qualité, Vitalik Buterin plaide pour des outils de communication de masse décentralisés. Il souhaite des plateformes où le contenu pertinent prime sur l’algorithme et où les discussions nourrissent véritablement le débat public. Comment repenser nos interactions et nos échanges d’information à l’ère de la surconnexion ?

le 25 janvier 2026 à 13:00.

3 minutes de lecture

author image

Rabbitcoin

Construire la société de demain sur de meilleurs outils de communication de masse

Vitalik Buterin, le cofondateur d’Ethereum, souhaite renouer avec ses racines et s’investir pleinement dans les réseaux sociaux décentralisés pour cette nouvelle année.

Pour rappel, un réseau social décentralisé s’appuie en partie sur une infrastructure blockchain, où les identités des utilisateurs ainsi que les graphes sociaux ne dépendent pas d’une seule entité toute-puissante.

Dans un post publié sur X, Vitalik Buterin a annoncé vouloir consacrer davantage de son temps aux réseaux sociaux décentralisés. Il explique que pour construire une société meilleure, « nous avons besoin de meilleurs outils de communication de masse ».

Ces « outils de communication de masse » permettent de mettre en avant les informations les plus qualitatives et garantissent les discussions indispensables au débat public.

👥Consultez notre panorama des pionniers de la décentralisation des réseaux sociaux 

Il expose ensuite sa volonté de développer non pas des outils qui maximisent l'engagement, mais des moyens de communication qui servent les intérêts des utilisateurs. Cette approche vise à privilégier le temps long, aux bénéfices du court terme.

Pour répondre à ce besoin, il n’existe pas de solution miracle, précise-t-il, mais la source du problème semble résider dans la concurrence. Selon Vitalik Buterin, la décentralisation est le seul moyen d'y parvenir. À la manière de Nostr, une couche de données partagée et sur laquelle chacun peut construire son propre client ou choisir lequel est le plus adapté.

Il précise par ailleurs que depuis le début de l'année, chaque publication faite ou lue l'a été avec Firefly qui couvre la lecture et la publication des réseaux X, Lens, Farcaster et Bluesky.

Il critique ensuite les « projets sociaux » de l’industrie crypto, dénonçant l’idée selon laquelle il suffirait d’introduire une monnaie spéculative dans un projet pour prétendre « innover » et faire progresser le monde.

Imaginer de nouvelles formes d'interactions en suivant l'exemple de Lens

À l'image des travaux réalisés par Substack, Vitalik Buterin souhaite que les contenus soient récompensés par leur valeur intrinsèque plutôt que pour la popularité de l'individu qui produit le contenu.

Ainsi, il souhaite voir émerger des initiatives porteuses de ces valeurs et qui sont menées par des personnes qui croient fondamentalement en la dimension sociale de leur projet.

🗓️ Dans l'actualité - Après Lens Protocol, le réseau social Web3 Farcaster est cédé à son tour

En disant cela, il salue le travail effectué par l'équipe Aave avec le projet Lens et se dit impatient de voir ce que prépare la nouvelle équipe « composée de personnes réellement intéressées par l'aspect social ».

Effectivement, en début de semaine, Aave a transféré la gestion du protocole Lens à Mask Network. Le rôle des équipes d'Aave se limitera désormais à un rôle de conseil technique afin de se recentrer sur ses prérogatives en matière de finance décentralisée.

Vitalik Buterin conclut finalement son pamphlet en dénonçant le caractère politique de X, cette véritable zone de guerre de l’information où manipulations et batailles d’influence font rage.

Source : @VitalikButerin ; Lens 

