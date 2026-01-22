Après Lens Protocol, le réseau social Web3 Farcaster est cédé à son tour

Mercredi, le fondateur de Farcaster a annoncé que son réseau social décentralisé avait été cédé à Neynar. Après Lens Protocol le même jour, cela interroge sur la pérennité du modèle.

Farcaster passe sous la direction de Neynar

Hier, nous revenions sur l’annonce d’Aave, cédant la gestion de son réseau social Lens Protocol à Mask Network.

Il semble que la météo ne soit pas au beau fixe pour les réseaux sociaux décentralisés, puisque dans le même temps, Dan Romero, le fondateur de Farcaster, a annoncé que l’application avait été rachetée par Neynar :

Neynar fait l'acquisition de Farcaster. Dans les prochaines semaines, nous transférerons la propriété des contrats de protocole, des dépôts de code, de l'application Farcaster et de Clanker à Neynar. Ils assureront la gestion et la maintenance de l'ensemble du projet. Certains membres de l'équipe Merkle, Varun et moi-même nous retirerons progressivement du travail quotidien sur Farcaster pour nous consacrer à de nouveaux projets.

Plus loin dans son message, l’entrepreneur explique qu’après 5 ans de développements, « il est clair que Farcaster a besoin d'une nouvelle approche et d'un nouveau leadership pour atteindre son plein potentiel ».

Là où l’opération interroge, c’est qu’en mai 2024, Farcaster avait levé 150 millions de dollars auprès de fonds comme Paradigm et a16z crypto, le tout pour une valorisation à 1 milliard de dollars. Cela démontre ainsi les excès qui interviennent parfois dans les levées de fonds, alors même que certaines startups n’ont pas encore fait leurs preuves.

Le mois dernier, Dan Romero exprimait déjà ses doutes sur le modèle de son application centrée sur l’aspect réseau social, et annonçait que l’accent serait mis sur les fonctionnalités de finance décentralisée (DeFi), et plus précisément par le biais d’un wallet.

À présent, il reste à voir si l’application survivra à ce changement, ou si elle finira par tomber petit à petit dans l'oubli.

