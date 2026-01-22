Après Lens Protocol, le réseau social Web3 Farcaster est cédé à son tour

Mercredi, le fondateur de Farcaster a annoncé que son réseau social décentralisé avait été cédé à Neynar. Après Lens Protocol le même jour, cela interroge sur la pérennité du modèle.

le 22 janvier 2026 à 11:00.

2 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

Après Lens Protocol, le réseau social Web3 Farcaster est cédé à son tour

Farcaster passe sous la direction de Neynar

Hier, nous revenions sur l’annonce d’Aave, cédant la gestion de son réseau social Lens Protocol à Mask Network.

Il semble que la météo ne soit pas au beau fixe pour les réseaux sociaux décentralisés, puisque dans le même temps, Dan Romero, le fondateur de Farcaster, a annoncé que l’application avait été rachetée par Neynar :

blockquote icon

Neynar fait l'acquisition de Farcaster. Dans les prochaines semaines, nous transférerons la propriété des contrats de protocole, des dépôts de code, de l'application Farcaster et de Clanker à Neynar. Ils assureront la gestion et la maintenance de l'ensemble du projet. Certains membres de l'équipe Merkle, Varun et moi-même nous retirerons progressivement du travail quotidien sur Farcaster pour nous consacrer à de nouveaux projets.

Plus loin dans son message, l’entrepreneur explique qu’après 5 ans de développements, « il est clair que Farcaster a besoin d'une nouvelle approche et d'un nouveau leadership pour atteindre son plein potentiel ».

🔎 Pour aller plus loin — Comment farmer l'airdrop de Farcaster, le Twitter du Web3 ?

Là où l’opération interroge, c’est qu’en mai 2024, Farcaster avait levé 150 millions de dollars auprès de fonds comme Paradigm et a16z crypto, le tout pour une valorisation à 1 milliard de dollars. Cela démontre ainsi les excès qui interviennent parfois dans les levées de fonds, alors même que certaines startups n’ont pas encore fait leurs preuves.

Le mois dernier, Dan Romero exprimait déjà ses doutes sur le modèle de son application centrée sur l’aspect réseau social, et annonçait que l’accent serait mis sur les fonctionnalités de finance décentralisée (DeFi), et plus précisément par le biais d’un wallet.

À présent, il reste à voir si l’application survivra à ce changement, ou si elle finira par tomber petit à petit dans l'oubli.

Maximisez vos gains d'airdrops grâce à Venalabs (10% de réduction)
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

2313 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Farcaster

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Un hacker vole plus de 282 millions de dollars en cryptomonnaies détenues dans un hardware wallet

Un hacker vole plus de 282 millions de dollars en cryptomonnaies détenues dans un hardware wallet

 Baisse du Bitcoin et liquidations - Seul l'or résiste face à la perspective d'une nouvelle guerre douanière

Baisse du Bitcoin et liquidations - Seul l'or résiste face à la perspective d'une nouvelle guerre douanière

 Nouvel enlèvement crypto en Haute-Savoie - Les ravisseurs réclament 8 millions d'euros en cryptomonnaies

Nouvel enlèvement crypto en Haute-Savoie - Les ravisseurs réclament 8 millions d'euros en cryptomonnaies

 Les mineurs de Bitcoin capitulent : le hashrate est au plus bas depuis plus de 4 mois

Les mineurs de Bitcoin capitulent : le hashrate est au plus bas depuis plus de 4 mois