Aave se sépare de son réseau social Lens Protocol

Lancé en 2022 par les équipes d'Aave, le réseau social décentralisé Lens Protocol passe désormais sous la direction de Mask Network. Lumière sur cette annonce.

Aave confie la gestion de Lens Protocol à Mask Network

Lancé au début 2022 par Aave, Lens Protocol devait révolutionner les réseaux sociaux décentralisés, avec un modèle particulièrement novateur selon lequel le contenu est réellement détenu par les créateurs, à l’inverse des réseaux sociaux Web2 classiques.

Quatre ans plus tard, force est de reconnaître que le grand public n'est pas encore prêt pour une telle révolution, à tel point que Lens et ses concurrents semblent peu à peu tombés dans l’oubli.

Bien que l’adoption massive pourrait malgré tout arriver tôt au tard, Stani Kulechov, le fondateur d’Aave, a annoncé mardi que la gestion de Lens était désormais confiée à Mask Network :

Les primitives sociales de Lens resteront toujours open source et serviront toujours d'infrastructure à tous ceux qui développent des applications sociales sur une architecture décentralisée. Notre équipe continuera d'assurer un rôle de conseil technique, tandis que nous poursuivrons nos efforts d'innovation dans ce qui a toujours constitué notre cœur de métier : la DeFi.

🧑‍🏫 Qu'est-ce que Lens Protocol ?

Dans leur communiqué, les équipes de Lens estiment que Mask Network permettra ainsi de montrer la voie à une adoption grand public :

Le prochain chapitre de Lens ne porte plus sur l'expérimentation de protocoles, mais sur une mise en œuvre à destination du grand public, la conception du produit et de sa distribution mondiale.

Les réseaux sociaux Web3 finiront-ils par sortir du lot dans les années à venir ? Affaire à suivre.

Source : X

