Aave lance la v4 de son protocole sur Ethereum – Quelles sont les nouveautés ?

Alors que la crise interne couve encore, le fondateur du protocole Aave annonce le lancement de sa V4 sur la blockchain Ethereum. Une « architecture entièrement nouvelle » destinée à implanter ses services au centre de la mutation actuelle de la finance. Qu’est-ce que cela va changer concrètement ?

En pleine crise interne, Aave annonce le lancement de sa v4

La récente crise qui a opposé Aave Labs à sa DAO pose de nombreuses questions au sujet de la décentralisation effective de ce projet phare de la finance décentralisée (DeFi), mais finalement, peu importe pour son fondateur, Stani Kulechov, qui y voit une étape logique dans le cadre de son objectif de servir les intérêts des acteurs institutionnels, alors qu’il annonce le lancement officiel de sa v4 sur Ethereum.

Une évolution qui se heurte pourtant au départ simultané de 2 des acteurs centraux du fonctionnement de sa DAO, au point de se demander si cette nouvelle version en développement depuis 2 ans n'interviendrait pas au pire moment possible, alors que le moteur censé assurer la bonne décentralisation de ce protocole a cessé de fonctionner correctement.

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Aucun problème toutefois du côté d'Aave Labs et de Stani Kulechov, qui expliquait au média Coindesk il y a quelques jours que « cela ne change pas grand-chose ». En effet, il estime que ce genre d'ajustement « est tout à fait normal », alors qu'il travaille depuis presque une décennie à implanter son protocole au sein de la finance mondiale, comme ne manque pas de le rappeler le communiqué d'Aave au sujet de sa v4.

Depuis le tout début, Aave a été conçu pour fonctionner à l'échelle mondiale et se développer en tant que protocole sans permission au centre de toute la finance. Avec le lancement d'Aave V4, ce parcours se poursuit. Aave

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Une architecture « Hub and Spoke » centralisée

Selon le communiqué d'Aave publié sur le réseau X, cette v4 « introduit une architecture entièrement nouvelle pour supporter davantage d'actifs, de structures de marché et de profils de risque » en se basant sur l'infrastructure d'oracles Chainlink « qui sécurise déjà actuellement les dizaines de milliards de dollars de sa V3 ».

Le principal changement réside toutefois dans son modèle « Hub and Spoke ». Un système de liquidité (Hub) qui gère les actifs de manière centralisée, pendant que les « Spokes » s'y connectent avec leurs propres types de garanties, de paramètres de risque et de règles de liquidation.

Cela signifie qu'un pool de capitaux unifié peut desservir simultanément de nombreux environnements de prêt distincts. Un marché institutionnel prudent, un protocole de staking liquide Ethereum et un environnement dédié aux utilisateurs d'Ethena peuvent tous puiser de la liquidité dans le même pool sans qu'aucun d'entre eux n'ait besoin d'une base de fournisseurs indépendante. Aave

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De plus, cette v4 va également « introduire plusieurs changements significatifs dans la manière dont le protocole évalue le risque, gère les liquidations et permet à la gouvernance de mettre à jour les paramètres », déjà abordés dans des publications spécifiques au cours de l'année écoulée.

Dans un premier temps, les plafonds de fourniture et d'emprunt vont être limités pour des raisons de sécurité avant d'augmenter progressivement.

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Source : Aave

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