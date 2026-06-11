Mastercard va permettre aux agents IA de se payer entre eux

Le géant des paiements Mastercard vient de dévoiler Agent Pay for Machines, une infrastructure permettant aux intelligences artificielles de s’acheter biens et services entre elles, en quasi-instantané et pour des montants parfois inférieurs au centime.

Mastercard ouvre les paiements aux machines

Mastercard a annoncé le 10 juin 2026 le lancement d’Agent Pay for Machines (AP4M), un nouveau service conçu pour permettre aux agents IA d'échanger de l'argent entre eux à grande vitesse sur son réseau de paiement.

L’objectif est de permettre à des logiciels autonomes d’acheter et de vendre des services entre eux, parfois pour des fractions de centime, de manière programmée, continue et sécurisée. Un entrepreneur peut par exemple demander à un agent de monter une boutique en ligne, et celui-ci s'occupera automatiquement de l’achat du nom de domaine, de l’hébergement, des images, etc, dans la limite d’un budget défini.

Au-delà de la boutique en ligne, Mastercard met en avant un second cas d’usage révélateur : la logistique. Un agent IA chargé de superviser une route de livraison pourrait régler de manière autonome le fret, réserver l’accès aux quais de chargement, acheter ponctuellement des données de surveillance de la chaîne du froid et s'acquitter des frais de manutention en entrepôt, au fur et à mesure de l'avancée des marchandises.

Agent Pay for Machines va créer les conditions d’une floraison de modèles économiques basés sur l’IA Jorn Lambert, Chief Product Officer de Mastercard

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Un consortium massif autour des stablecoins et de la blockchain

Plus de 30 partenaires accompagnent le lancement, parmi lesquels figurent de nombreux acteurs majeurs des cryptomonnaies. On y retrouve Coinbase, OKX, Polygon, Aave Labs, Anchorage Digital, MoonPay, BVNK, Ripple, la Solana Foundation ou encore Alchemy.

Le service prend en charge plusieurs types de règlement, des cartes bancaires aux stablecoins, en passant par les comptes traditionnels. Coinbase évoque notamment l’intégration du standard ouvert x402 pour les paiements programmables en dollars numériques. RippleX confirme de son côté que les agents pourront régler leurs transactions en RLUSD sur le XRP Ledger.

Pour Stani Kulechov, fondateur d’Aave Labs, le protocole DeFi apportera « la couche de crédit fondamentale et la liquidité profonde pour optimiser le capital de trésorerie à la vitesse machine ».

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Une suite logique pour Mastercard dans la crypto

Ce lancement s’inscrit dans une stratégie crypto agressive menée par Mastercard depuis plusieurs mois. Le groupe a déjà racheté BVNK pour 1,8 milliard de dollars en mars 2026, et noué un partenariat avec 85 acteurs crypto pour développer les paiements on-chain.

AP4M complète le programme Agent Pay lancé en 2025, qui définissait comment des agents IA de confiance pouvaient participer à des paiements classiques. Le nouveau service vise spécifiquement les micro-transactions automatisées, à très haute fréquence et faible latence pour le commerce numérique.

Pour que ces échanges automatisés restent fiables, Mastercard articule son service autour de 4 briques techniques.

Le credentialing : chaque agent IA reçoit une identité vérifiée, ce qui permet de savoir précisément qui (ou quoi) initie une transaction ; Le permissioning : des règles de dépense programmables encadrent l’agent, avec des plafonds, des catégories autorisées ou des fournisseurs approuvés ; Une exécution interopérable : le système fonctionne quel que soit le fournisseur ou le rail de paiement sollicité, sans friction entre les acteurs ; Un règlement multi-systèmes de paiement : la transaction aboutit, qu’elle transite par carte, compte bancaire ou stablecoin.

L’enjeu sous-jacent est de taille, aucun humain ne validera ces opérations en temps réel. La sécurité repose donc entièrement sur ces garde-fous techniques, pensés pour éviter qu’un agent ne dépasse ses attributions ou ne soit détourné à des fins malveillantes.

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Visa, Stripe, x402 : un marché déjà très disputé

Mastercard n’arrive pas sur un terrain vierge. Visa a dégainé dès décembre 2025 son initiative Visa Intelligent Commerce, accompagnée du Trusted Agent Protocol lancé en octobre 2025 avec plus de 10 partenaires dont Coinbase, Stripe et Adyen, pour distinguer les agents IA légitimes des bots malveillants.

Le 8 avril 2026, Visa a enchaîné avec Intelligent Commerce Connect, une plateforme qui accepte tous les principaux protocoles agentiques (Trusted Agent Protocol, MPP de Stripe, ACP d’OpenAI, UCP de Google) via une intégration unique.

Sur le segment spécifique des paiements machine-à-machine que cible AP4M, la bataille est encore plus avancée. Coinbase a lancé son protocole ouvert x402 dès mai 2025, qui avait déjà traité plus de 100 millions de paiements en six mois en revivant le code HTTP 402 « Payment Required » pour intégrer des paiements en USDC directement dans les requêtes web.

Stripe a riposté le 18 mars 2026 avec le Machine Payments Protocol (MPP), co-développé avec Tempo, qui supporte aussi bien les stablecoins que les cartes bancaires.

👉 Tout savoir sur le protocole x402 de Coinbase

Sources : Mastercard

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