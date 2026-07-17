Stablecoins : plus de 200 millions de commerçants vont y avoir accès

Le géant mondial des paiements numériques Visa annonce le lancement de sa Visa Stablecoin Platform (VSP) afin de permettre aux institutions financières, aux fintechs et aux autres prestataires de paiement d'accéder aux stablecoins et à leurs fonctionnalités associées. Qu'est-ce que cela implique concrètement ?

Visa : des stablecoins accessibles pour plus de 15 000 institutions financières et 200 millions de commerçants

Les stablecoins arrivent en force au sein de la finance traditionnelle et du secteur bancaire mondial, au point de promettre un changement de paradigme monétaire de grande ampleur au cours des prochaines années, avec des volumes de transaction qui pourraient dépasser les 56 000 milliards de dollars annuels d’ici 2030, selon les spécialistes de Bloomberg.

De quoi motiver l'un des leaders mondiaux actuels du paiement numérique, Visa, à s'assurer une place dans ce nouveau modèle économique en annonçant en cette fin de semaine le lancement officiel de sa Visa Stablecoin Platform (VSP) destinée aux entreprises.

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Le but de ce nouvel outil de paiement ? Permettre aux institutions financières, aux fintechs et aux acteurs natifs du secteur crypto « d'accéder à l'univers on-chain et de gérer leurs opérations en stablecoins via un environnement unique administré par Visa ».

La Visa Stablecoin Platform donne un accès direct à un large éventail de fonctionnalités liées aux stablecoins, tout en s'appuyant sur les capacités de Visa en matière de réseau, de gestion des risques et de lutte contre la fraude. L'objectif est de permettre aux institutions de passer plus facilement de l'expérimentation à la mise en production. Visa

Une avancée majeure pour la société Visa, qui gère déjà près de 15 000 milliards de dollars de paiements chaque année, dont plusieurs milliards sous la forme de règlements en stablecoins, car cela va permettre d'accélérer l'adoption de ces cryptomonnaies stables en les rendant accessibles à son réseau composé d'environ 15 000 institutions financières et plus de 200 millions de commerçants.

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Une plateforme de paiement axée sur le stablecoin OUSD

Dans les faits, l'ouverture de cette plateforme de paiement nouvelle génération va débuter par une prise en charge unique du stablecoin Open USD (OUSD), récemment lancé - et déjà au centre d'une polémique - par le consortium Open Standard composé de plus de 140 entreprises partenaires, dont Visa, Mastercard, Stripe, American Express, Coinbase et BlackRock.

Mais ce n'est pas tout. En effet, la Visa Stablecoin Platform (VSP) souhaite aller plus loin dans la gestion des stablecoins avec la mise en place d'une infrastructure de portefeuilles on-chain associée basée sur un principe de « Wallet-as-a-Service (WaaS) » et la possibilité de créer (mint) et de détruire (burn) directement des unités d'OUSD en fonction des besoins de ses utilisateurs.

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Les stablecoins ouvrent la voie à une nouvelle génération de monnaie programmable. Avec la Visa Stablecoin Platform, nous proposons à nos clients un environnement unique pour émettre, transférer et gérer leurs opérations, tout en bénéficiant des niveaux de contrôle, de sécurité et de portée du réseau qu'ils attendent de Visa, afin de transformer leur intérêt pour les stablecoins en véritables flux de paiement. Jack Forestell, directeur produits et stratégie chez Visa

Selon le communiqué de Visa, cette plateforme offre une compatibilité complète avec ses autres services en lien aux stablecoins (règlements, cartes et transferts de fonds), tout en l'inscrivant dans le développement actuel des agents IA et leurs besoins en solutions de paiement numériques.

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Source : Visa

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