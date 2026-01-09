56 000 milliards de dollars en 2030 : Bloomberg s'attend à un tsunami sur les stablecoins

Les stablecoins sont indéniablement une des tendances fortes du moment, et cela n’est pas près de s’arrêter, selon Bloomberg. L’institution estime que les flux liés à ce type de cryptomonnaies pourraient atteindre 56 000 milliards de dollars d’ici à 2030.

Les stablecoins vont continuer de monter en puissance, selon Bloomberg

Les analystes de Bloomberg Intelligence indiquent que les transactions en stablecoins ont atteint un record en 2025 : 33 000 milliards de dollars. Cela correspond à une augmentation de 81 % d’une année à l’autre.

La tendance pourrait s’accélérer : Bloomberg s’attend à ce que les volumes de transaction dépassent les 56 000 milliards de dollars d’ici en 2030.

Les prévisions de Bloomberg en ce qui concerne les volumes des stablecoins

En termes de capitalisation, les stablecoins représentent désormais 312 milliards de dollars, mais ce chiffre progresse rapidement. Il pourrait atteindre 2 000 milliards de dollars d’ici à 2028, selon les données du Trésor américain.

L’USDC passe devant l’USDT sur le volume de transactions

C’est l’USDC de Circle qui mène la danse, avec 18 300 milliards de dollars de transaction, suivi par Tether et ses 13 300 milliards de dollars de transactions en USDT. À eux deux, ces stablecoins rassemblent 95 % des transactions en stablecoins.

L’USDT reste toujours en tête en termes de capitalisation brute. Selon CoinGecko, le stablecoin principal de Tether pèse aujourd’hui 186 milliards de dollars, contre 74 milliards de dollars pour l’USDC.

L’hégémonie de ces deux protocoles pourrait être écornée dans les années à venir avec l’arrivée massive de stablecoins privés sur le marché. De nombreuses entreprises et institutions financières ont en effet annoncé le lancement de leurs propres stablecoins ces derniers mois.

Au-delà des chiffres impressionnants avancés par Bloomberg Intelligence, la montée en puissance des stablecoins pose une question plus large : celle de leur rôle futur dans le système financier mondial. Certains y voient l’émergence d’outils de paiement transfrontaliers capables de concurrencer directement les réseaux bancaires traditionnels. D’autres estiment au contraire que la multiplication des stablecoins mènera inévitablement à un phénomène d’écrémage. Les prochaines années diront lesquels parviendront réellement à s’imposer.

Source : Bloomberg

