Visa ouvre les paiements en stablecoins dans 100 pays avec Bridge

Visa élargit son partenariat avec Bridge. Désormais, les pays d'Europe, d'Afrique et d'Asie pourront utiliser les stablecoins aussi facilement qu'une carte de paiement. Cette alliance consacre la puissance de la blockchain et des réseaux de paiement, et pose la question de l'existence des banques.

Visa et Bridge : quand la finance traditionnelle épouse la blockchain

Une étape historique. Après avoir été longtemps érigés en adversaires, la finance traditionnelle et la finance décentralisée semblent désormais avancer main dans la main. Visa, le plus grand réseau de paiement au monde, a renforcé un partenariat déjà existant avec la startup crypto Bridge.

Cette startup, rachetée par Stripe en 2025, se définit comme une infrastructure de stablecoins destinée à faire circuler l'argent de manière globale.

Pour mieux comprendre le rôle de Bridge, nous pouvons prendre l'exemple du célèbre wallet Phantom. Bridge fournit à Phantom des « cartes de débit de marque propre, adossées à des stablecoins », grâce auxquelles les 22 millions d'utilisateurs du wallet peuvent dépenser leur argent dans tout type de commerce, restaurant, magasin de vêtements, etc.

Seulement, pour que la carte fonctionne, elle doit être compatible avec les réseaux de paiement utilisés par les commerçants. C'est là que le partenariat avec Visa prend tout son sens.

« Quiconque développe un portefeuille de stablecoins doit y associer une carte bancaire s'il souhaite que les consommateurs et les entreprises puissent dépenser dans le monde réel la valeur stockée dans ce portefeuille », a déclaré Cuy Sheffield, responsable crypto chez Visa, au magazine Fortune.

Ce partenariat a commencé sous forme de test l'année dernière. Dans cette première phase de développement, seuls les habitants de 18 pays situés en Amérique du Sud pouvaient profiter du réseau Visa avec leurs wallets crypto et leurs stablecoins. C'était par exemple le cas de l'Argentine, de la Colombie et du Mexique.

Face au succès de cette expérience, Visa et Bridge ont décidé d'élargir l'offre à plus de 100 pays. Désormais, c'est au tour de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique de profiter de cette révolution technologique.

Les stablecoins, fer de lance de la tokenisation

Les stablecoins occupent une place centrale dans le développement du secteur blockchain et web3. Ils jouent un rôle sur les marchés financiers, dans la finance décentralisée, via le Yield ; c'est également le fer de lance de la tokenisation.

« Les stablecoins sont la première et la plus puissante expérience de la tokenisation », explique Stanislas de Maistre, PDG de Belem Capital. « C'est la tokenisation du cash. L'année dernière, le total des settlements en stablecoins pesait 33 000 milliards de dollars, soit plus que Visa et MasterCard réunis. »

Avec cette intégration de la part de Visa, c'est « un nouveau rail de lancement pour les stablecoins » qui voit le jour. « Aujourd'hui, les stablecoins sont un outil de trading et de settlement. Avec l'intégration de Visa, ils deviennent un véritable rail de paiement. C'est un game changer. »

« Demain, Monsieur Dupont pourra utiliser les stablecoins avec sa carte Visa », poursuit Stanislas de Maistre. « Le volume des échanges pourrait facilement atteindre les 100 000 milliards. In fine, les volumes augmentent, l'adoption augmente. »

Le défi réglementaire, prochaine frontière pour les stablecoins

Au-delà de la bonne nouvelle pour l'écosystème, ce partenariat bouleverse le narratif habituel. Fini le vieux discours d'opposition entre finance traditionnelle et finance décentralisée.

Les deux mondes ne sont pas faits pour se combattre, mais pour se compléter. La finance traditionnelle fait tourner l'économie de la planète, et la DeFi n'entend pas lui prendre sa place. C'est une technologie destinée à l'améliorer.

L'image des deux mondes en guerre est absurde, selon les professionnels du secteur ; elle est pourtant tenace. Les deux secteurs se sont souvent affrontés à coups de lobbying ou de campagnes de décrédibilisation. Avec comme terrain de bataille, les lois et régulations qui encadrent la finance.

Avec l'intégration de Visa, la preuve de l'efficacité de la blockchain et de l'utilité des stablecoins est démontrée. « La prochaine étape importante, c'est la réglementation. »

Aujourd'hui, techniquement, un utilisateur privé pourrait générer un yield de 4 % annuel sur sa carte Visa grâce à ses stablecoins. Pour le PDG de Belem Capital, dont le cœur de métier est justement de générer du rendement de cette manière pour ses clients, il n'y aura aucune difficulté à mettre un tel système en place. Ce n'est pas la technique qui bloque, mais la régulation.

Les banques face à l'obsolescence programmée

Par exemple, le GENIUS Act aux États-Unis « interdit de verser au détenteur d'un stablecoin toute forme d'intérêt ou de rendement. » Autrement dit, le Yield, le fait de gagner de l'argent grâce aux taux d'intérêt de la monnaie, appartient aux banques.

Les banques d'ailleurs, à quoi servent-elles ? Lorsque nous regardons le tableau, nous voyons d'un côté les wallets comme Phantom, les cartes de Bridge, le réseau de paiement de Visa. Des entreprises comme Belem Capital pourraient mettre en place des solutions de rendement à 4 %, largement supérieur à un Livret A ou à un compte courant, dont l'utilisation coûte de l'argent au lieu d'en rapporter.

Dans l'économie du futur, le rôle des banques est flou, et la question de leur utilité se pose. « Les banques semblent être le grand perdant. Elles ont essayé de s'opposer à l'adoption des stablecoins. Désormais, elles essayent d'intégrer la tech » rappelle Stanislas de Maistre.

Preuve en est, avec la Société Générale et sa filiale SG-Forge. L'entreprise française, en avance sur ses congénères, a déjà mis en place des partenariats avec Morpho et d'autres solutions DeFi afin de faire partie de la finance de demain.

Mais une chose est sûre : les banques n'ont plus le monopole du Yield.

