Bridge (Stripe) va devenir une « banque fiduciaire nationale » de stablecoins — Voici ce qui va changer

Bridge, la filiale de Stripe dédiée aux stablecoins, va pouvoir devenir une « banque fiduciaire nationale agréée au niveau fédéral ». Qu'est-ce que cela lui permettra ?

La filiale de Stripe Bridge pourra lancer une banque spécialisée dans les stablecoins

Bridge, une filiale du géant des paiements Stripe, a obtenu l'approbation conditionnelle de l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) pour la création d'une « banque fiduciaire nationale agréée au niveau fédéral ».

Dans un avenir proche, cela ouvrira ainsi d'importantes portes à l'entreprise :

Une fois l'agrément définitif obtenu, Bridge pourra proposer des produits et services de stablecoins sous la supervision directe du gouvernement fédéral, une étape cruciale pour permettre aux entreprises du monde entier de se développer en toute sécurité sur cette nouvelle plateforme prometteuse.

Concrètement, Bridge sera donc en mesure de proposer des services de conservation d'actifs numériques, d'émettre et de déployer des stablecoins, ainsi que de gérer des réserves de stablecoins.

À travers cette étape réglementaire majeure, l'entreprise pourrait théoriquement nouer des partenariats avec des géants du secteur pour la garde d'une partie de leurs réserves, ou, plus probablement, proposer à des entreprises des solutions clés en main pour créer leurs propres stablecoins dans un modèle « stablecoin-as-a-service » similaire à Paxos.

D'après le communiqué de Bridge, c'est plutôt dans cette direction que nous pouvons attendre des développements :

Cette approbation permet à Bridge d’aider les entreprises, les fintechs, les entreprises de cryptomonnaies et les institutions financières à développer leurs activités avec les dollars numériques dans un cadre fédéral [...] L'obtention d'une charte de banque fiduciaire nationale offrira à nos clients le cadre réglementaire nécessaire pour développer leurs activités avec des stablecoins en toute confiance et à grande échelle.

Tandis que Stripe développe également sa propre blockchain layer 1 Tempo, avec le soutien de nombreuses entreprises de la finance traditionnelle, le géant des paiements place actuellement ses pions pour devenir un acteur majeur de la tokenisation. Au fil du temps, nous verrons donc comment le groupe parvient à se développer sur ce secteur, et de quelle manière il pourrait faire concurrence aux leaders actuels de l'écosystème.

Source : Bridge

