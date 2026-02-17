Le président de la Banque fédérale d'Allemagne encense l'euro numérique et les stablecoins

Lors d'un discours lundi, Joachim Nagel, le président de la Banque fédérale d'Allemagne, est revenu sur les MNBC et les stablecoins euro. Qu'en dit-il ?

Le président de la Banque fédérale d'Allemagne fait la promotion des stablecoins euros et des MNBC

Lundi à Francfort-sur-le-Main, l'American Chamber of Commerce (AmCham), organisait son Nouvel An pour réunir ses membres. À l'occasion de cette réception, Joachim Nagel, le président de la Banque fédérale d'Allemagne, a pris la parole lors du discours d'ouverture.

Durant son allocution, l'intéressé s'est exprimé non seulement sur les monnaies numériques de banques centrales (MNBC), mais aussi sur les stablecoins adossés à l'euro :

Actuellement, l'Eurosystème travaille activement à l'introduction de l'euro numérique – une monnaie numérique de banque centrale pour les particuliers, ou MNBC. Il s'agira de la première solution de paiement numérique paneuropéenne pour le commerce de détail, basée exclusivement sur des infrastructures européennes. De plus, nous avons déjà réalisé d'importants travaux exploratoires sur l'éventuelle introduction de MNBC de gros. Cela permettrait notamment aux institutions financières d'effectuer des paiements programmables en monnaie de banque centrale. Je vois également un intérêt aux stablecoins libellés en euros, car ils peuvent être utilisés à faible coût par les particuliers et les entreprises pour des paiements transfrontaliers.

🔎 Qu'est-ce qu'une monnaie numérique de banque centrale (MNBC) ?

De là, nous pouvons rebondir sur plusieurs éléments. Entre autres, le fait qu'un euro numérique soit « basé exclusivement sur des infrastructures européennes » reste encore à déterminer. Rappelons qu'en 2022, le choix d'Amazon parmi les candidats retenus pour le développement d'un prototype d'interface utilisateur avait fait débat. En outre, si les monnaies numériques peuvent avoir un intérêt au niveau institutionnel, leur utilisation pour le commerce de détail est sujette à débat, tant pour des questions de vie privée que de censurabilité.

Concernant les stablecoins euro, ceux-ci ne représentent toujours que 0,29 % de toute la capitalisation des stablecoins réunis, avec tout juste 760 millions d'euros au total. Souvent pointée du doigt, la réglementation locale apparaît comme la première responsable de cette capitalisation ridicule.

Dès lors, les propos de Joachim Nagel vis-à-vis des stablecoins pourraient surtout être perçus comme une manière de se faire remarquer dans un contexte où cette classe d'actifs est aujourd'hui en tendance, plutôt que comme une réelle volonté de faire bouger les lignes.

Source : Banque fédérale d'Allemagne

