Stablecoins : Paxos devient la première entreprise blockchain à obtenir cet agrément auprès de la SEC

Cette semaine, Paxos est devenue la première entreprise blockchain native à obtenir un agrément pour une agence de compensation auprès de la SEC. Qu'est-ce que cela signifie ?

Paxos obtient un agrément auprès de la SEC

Jeudi, l’émetteur de stablecoins Paxos a officialisé l’obtention d’un agrément auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Ainsi, sa filiale Paxos Securities Settlement Company (PSSC) est désormais reconnue comme agence de compensation en vertu de l’article 17A de la Securities Exchange Act de 1934.

Pour rappel, un agent de compensation joue un rôle central pour les opérations boursières, servant notamment d’intermédiaire pour le règlement des transactions, à l’image de la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC).

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Au travers de cette étape réglementaire, Paxos devient ainsi la première entreprise blockchain-native agrée par la SEC comme agence de compensation. Charles Cascarilla, le PDG et cofondateur de Paxos, a commenté la nouvelle :

Notre agrément en tant qu'agence de compensation est le fruit de sept années de collaboration avec la SEC, depuis notre lettre de non-objection en 2019 et le projet pilote de règlement-livraison mené avec certaines des institutions financières les plus importantes et les plus sophistiquées au monde. En tant qu'agence de compensation agréée, PSSC est en mesure de fournir des services de compensation et de règlement-livraison pour les transactions sur titres éligibles. Surtout, cela nous permet d'offrir à nos partenaires l'infrastructure la plus complète pour continuer à évoluer au rythme du marché et de la technologie blockchain.

Comme l’entreprise l’explique dans son communiqué, elle effectuait déjà les opérations couvertes par cet agrément depuis 2020, grâce à la lettre de non-objection. Ainsi, cette nouvelle ne semble être qu’une formalité.

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À ce jour, Paxos gère 4 stablecoins sur le marché, à savoir l’USDG, l’USDP, le PYUSD et le PAXG. Dans un secteur à 316,74 milliards de dollars, ces 4 actifs pèsent un total de 8,1 milliards de dollars, ce qui reste encore bien loin des géants que sont Circle et Tether.

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Source : Paxos

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