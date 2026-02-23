Les stablecoins traités comme des fonds monétaires : la SEC change les règles du jeu

Le 19 février 2026, la SEC a discrètement modifié ses règles pour les brokers américains, levant la principale contrainte financière qui rendait la détention de stablecoins quasiment impraticable : aujourd'hui, détenir de l'USDC ou de l'USDT dans son bilan est traité comme un fonds monétaire classique. Découvrez ce que ça change concrètement.

Stablecoins : une FAQ de quelques lignes redistribue les cartes

Jusqu'au 19 février 2026, détenir de l'USDC ou de l'USDT dans le bilan d'un broker américain revenait à bloquer l'équivalent exact de cette somme en capital propre… autant dire que c'était financièrement absurde à grande échelle.

En effet, les sociétés d'investissement et brokers doivent immobiliser du capital propre pour couvrir le risque de chaque actif qu'ils détiennent. Ce risque est mesuré via un « haircut », autrement dit une décote appliquée à la valeur de l'actif. Concrètement : les bons du Trésor américain ont un haircut de 0 % (on les considère donc comme sûrs), ce qui signifie qu'ils comptent à 100 % de leur valeur dans les ratios.

Les stablecoins, eux, avaient un haircut de 100 % : ils comptaient pour zéro. En clair, un broker qui détenait 10 millions de dollars en USDC devait donc quand même immobiliser 10 millions de dollars de capital propre à côté. Un coût prohibitif qui rendait leur usage à grande échelle quasi impossible.

Le 19 février, la division Trading and Markets de la SEC a ajouté une question nᵒ 5 à sa FAQ « Broker-Dealer Financial Responsibilities » : le haircut appliqué aux stablecoins passe désormais à 2 %. Pour ce même broker avec 10 millions en USDC, cela signifie qu'il n'aura besoin d'immobiliser plus que 200 000 dollars de capital propre. Les 98 % restants comptent directement dans les ratios -- exactement comme un fonds du marché monétaire.

Ce que ça change pour les firmes financières, et ses limites

Les effets de ce changement ont été rapide aux Etats-Unis. Les courtiers peuvent maintenant conserver des stablecoins pour gérer leur liquidité quotidienne, régler des transactions ou assurer la garde de titres tokenisés, autant d'activités jusqu'ici bloquées faute de capital disponible.

La commissaire Peirce, qui dirige la Crypto Task Force de la SEC, a d'ailleurs souligné que la décision permettra aux brokers de « s'engager dans un éventail plus large d'activités liées aux titres tokenisés et aux autres cryptos ». Paul Atkins, à la tête de la SEC, a, lui, salué une « nouvelle étape dans la bonne direction pour lever les barrières et ouvrir l'accès aux marchés on-chain ».

Tous les stablecoins ne bénéficient pas automatiquement de ce traitement. Pour être éligibles, ils doivent être libellés en dollars, émis par un établissement régulé, adossés à 100 % à des actifs liquides de haute qualité (cash ou bons du Trésor américain à court terme) et publier des attestations mensuelles certifiées par un cabinet comptable. En terme, ils doivent respecter les standards portés par le GENIUS Act, la loi fédérale sur les stablecoins.

Source : Coindesk

