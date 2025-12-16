Visa double la mise sur les stablecoins avec un nouveau programme de consulting

Déjà largement impliquée dans les initiatives sur les stablecoins, Visa persiste et signe au travers d’un nouveau service de consulting. Que propose cette nouvelle offre ?

Visa déploie une nouvelle initiative en matière de stablecoins

En matière d'intégration des cryptomonnaies, les géants du paiement Visa et Mastercard sont régulièrement au coude à coude dans leurs initiatives. Lundi, c'est Visa qui a fait parler d'elle, en dévoilant un nouveau service de consulting axé sur les stablecoins :

Ce nouveau service à valeur ajoutée proposé par Visa Consulting & Analytics (VCA) fournit des analyses et des recommandations concrètes pour accompagner les banques, les fintechs, les commerçants et les entreprises de toutes tailles dans l’élaboration de leur stratégie, le choix de leur marché et la mise en œuvre de leurs solutions.

🔎 Quels sont les meilleurs stablecoins euro du marché ?

Tandis que les stablecoins dépassent maintenant les 300 milliards de dollars de capitalisation, Visa revendiquait un volume de règlements annualisé de 3,5 milliards de dollars au 30 novembre dernier.

Le 29 mars 2021, Visa devenait le 1er grand réseau de paiement au monde à prendre en charge les transactions en USDC. Cette année, ce catalogue s'est étoffé, en intégrant notamment l'EURC, le PYUSD et l'USDG. En septembre dernier, l'entreprise a également annoncé l'arrivée des stablecoins sur sa plateforme de paiements instantanés Visa Direct.

Faites fructifier votre capital grâce aux analyses et stratégies de nos experts

Publicité

Pour en revenir au programme de consulting de VCA, les clients du service auront ainsi accès, entre autres, à des programmes de formation et d'analyses, bénéficieront d'un accompagnement dans le développement de leur stratégie d'intégration des stablecoins et de leurs cas d'usage possibles, ainsi que pour la mise en œuvre sur le marché de leurs solutions.

Pour Matt Freeman, le vice-président de la banque Navy Federal Credit Union, les stablecoins offrent d'intéressantes perspectives en matière de paiements :

Notre priorité a toujours été de placer nos membres au cœur de nos préoccupations, et nous nous engageons à explorer des innovations qui renforcent leur santé financière et leur facilitent la vie. Les stablecoins pourraient permettre d'accélérer les paiements et d'en réduire le coût. C'est pourquoi, avec le soutien de Visa , nous évaluons comment cette technologie pourrait s'intégrer à notre stratégie globale visant à apporter une réelle valeur ajoutée à nos 15 millions de membres à travers le monde.

👉 Dans l'actualité également — JPMorgan lance son premier fonds tokenisé sur Ethereum (ETH)

Malgré toutes les initiatives dévoilées cette année par nombre de géants de la finance traditionnelle, notons que l'explosion des stablecoins profite en grande partie à l'USDC de Circle et à l'USDT de Tether, qui pèsent à eux seuls plus de 84 % de la capitalisation de leur écosystème.

Outre les stablecoins, Visa est également très active en cartes crypto, avec à ce jour plus de 130 programmes dans plus de 40 pays.

Ouvrir un compte bancaire chez bunq en seulement 5 minutes

Source : Visa

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.