Visa dévore le marché des cartes crypto

Les géants mondiaux du paiement accompagnent le développement du secteur des cryptomonnaies depuis de nombreuses années. Une stratégie qui implique l’émission de cartes crypto, dont les volumes ont explosé au cours de l’année écoulée du côté de Visa. On fait le point.

Cartes crypto : un succès qui ne cesse de se confirmer

Le débat au sujet des cryptomonnaies évolue au fil de leur adoption grandissante, au point d'avoir balayé pour de bon la remise en question persistante de leur statut monétaire au profit d'une gestion réglementaire de cette déferlante à venir, principalement afin de préparer et de protéger le verrouillage des économies mondiales.

Une réalité à laquelle tentent de s'associer depuis de nombreuses années les géants du paiement, à la fois dans le but de proposer leurs services innovants dans ce secteur, mais également afin de s'assurer de conserver un rôle dans un écosystème qui peut se passer d'intermédiaires de ce genre.

✍️ Découvrez notre comparatif 2026 des meilleures cartes bancaires pour dépenser ses cryptomonnaies

Dans le domaine, les cartes crypto s'imposent comme un succès important, notamment depuis l'accélération de leur émission au cours du dernier marché haussier de 2020/2021 avec le soutien actif des leaders mondiaux Visa et Mastercard.

Une tendance qui n'a visiblement pas faibli en 2025, selon la récente analyse publiée sur le réseau X par le compte Alex, spécialisé dans la recherche sur les monnaies numériques et les données de paiement pour le site Dune Analytics, avec une société Visa qui affiche une hausse annuelle de 550 %.

Volume de dépenses des cartes crypto émises par Visa

En observant les données analytiques de 6 cartes crypto Visa, on constate une croissance rapide : de 14 millions de dollars au début de l’année 2025 à 91 millions de dollars (sur la base de 6 cartes) en décembre 2025, soit une hausse de 550 %. Alex

À titre de comparaison, Mastercard affiche - pour les cartes crypto de Metamask, Ready, Holyheld, Bitget Wallet, Exodus et Kardpay - un total de 24,8 millions de dollars pour le mois de décembre et une hausse annuelle tout de même fixée à 230 %.

30 $ offerts pour un dépôt de 100 $ sur Bybit EU

Les cryptomonnaies deviennent incontournables pour les paiements

L'analyse repose plus précisément sur la prise en compte des volumes de dépenses de 6 cartes crypto, émises par Visa pour le compte des projets Gnosis Pay, EtherFi Cash, CypherHQ, Avici Money, ExaApp et Moonwell DeFi card, en intégrant les données officiellement confirmées.

De quoi mettre en lumière une « adoption rapide des cartes crypto par les utilisateurs » pour le règlement d'achats de la vie courante, mais également « l’importance stratégique des cryptomonnaies et des stablecoins pour l’écosystème mondial de paiement de Visa ».

🗞️ Visa double la mise sur les stablecoins avec un nouveau programme de consulting

Volume de dépenses des cartes crypto

En effet, l'essor actuel des stablecoins - dont la grande majorité reflète le cours du dollar USD - s'impose très clairement comme un accélérateur de l'adoption des cryptomonnaies dans les processus de paiement, au point de soulever des inquiétudes croissantes dans des juridictions comme l'Union européenne ou la Chine.

Il semble important de rappeler que la plupart des cartes crypto reposent sur un système de conversion automatique de type crypto-to-fiat au moment des paiements, mais également que les achats réalisés ne permettent pas d'échapper à l'imposition sur les plus-values.

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda

Source : Alex

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.