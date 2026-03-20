Visa annonce le déploiement d'un outil de paiement simplifié pour les agents IA

Une annonce chasse l’autre dans le secteur du paiement, dont le développement tourne désormais essentiellement autour de la prise en charge optimisée des transactions initiées par des agents IA. Une dynamique au sein de laquelle Visa vient de poser un nouveau jalon, avec le déploiement d’une interface de ligne de commande (CLI) simplifiée. C’est-à-dire ?

Visa lance une interface de ligne de commande pour les agents IA

Alors que le développement de l'intelligence artificielle bouleverse de nombreux secteurs, les géants du paiement s'organisent afin de s'assurer une part importante du marché des transactions promises par ses agents IA au cours des prochaines années, déjà estimé en centaines de milliards de dollars.

Une course au sein de laquelle le protocole x402 de Coinbase fait figure de favori, d'autant plus du fait que certains agents IA décident déjà de l'utiliser de manière autonome, mais la concurrence s'organise avec le récent lancement d'un « Machine Payments Protocol » par Stripe et désormais une interface de commande simplifiée - nommée Visa CLI - déployée par le géant Visa.

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Visa CLI : une interface de commande simplifiée pour propulser l’avenir du commerce en ligne

Selon la déclaration très concise du responsable de Visa Crypto Labs, Cuy Sheffield, sur le réseau X, cette nouvelle interface de ligne de commande (Command Line Interface, CLI) s'impose comme son « premier produit expérimental » qu'il invite à venir tester en version bêta en s'inscrivant avec un compte GitHub.

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Des paiements programmatiques sans les contraintes des clés API

Dans les faits, cette interface permet aux agents d'IA d'effectuer directement « des paiements programmatiques par carte sans les contraintes des clés API ». Une simplification très utile pour les développeurs et autres utilisateurs d'agents IA, puisqu'ils pourront régler les opérations associées à leurs services automatisés avec seulement quelques lignes de code.

Une solution qui devrait tout particulièrement répondre aux besoins d'exécution et de rapidité de paiement nécessaires dans le cadre des opérations d'agent à agent (A2A), sans nécessiter de comptes associés ou d'informations d'identification prédéfinies, ni même une quelconque intervention humaine.

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Selon le site Visa CLI, cette interface permet notamment de « débloquer » certaines fonctionnalités spécifiques, comme par exemple :

La génération d’images, sans avoir à préfinancer de compte ;

La génération musicale, pour créer de l’audio de manière programmatique ;

Les données propriétaires, habituellement bloquées derrière des paywalls.

La course aux paiements IA semble définitivement lancée, avec des agents dont l'identité et les références pourront être vérifiées sur la blockchain Ethereum, à l'aide du standard Trustless Agents (ERC-8004).

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Source : Cuy Sheffield

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